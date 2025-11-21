Se revela una cifra inquietante sobre el ejército ruso: hay 128 países involucrados
Rusia ha utilizado 18.000 mercenarios a lo largo de la guerra de Ucrania.
Tras más de tres años y medio de guerra en Ucrania, es de sobra conocido que el ejército ruso se está nutriendo de mercenarios de otros países para engrosar sus filas, bastante mermadas por las bajas.
Sin embargo, lo que se desconocía hasta el momento era que los mercenarios que luchan para el bando ruso en territorio ucraniano han llegado (literalmente) procedentes de más de medio de mundo.
Tal y como recoge el medio de comunicación estadounidense especializado en defensa The Defense Post, el general de brigada ucraniano Dmytro Usov ha revelado que a lo largo del conflicto armado, Rusia ha utilizado 18.000 mercenarios de 128 países.
Teniendo en cuenta que en el mundo hay 195 países reconocidos, la cifra de 128 naciones significa que el país presidido por Vladímir Putin ha contado en sus filas con mercenarios de un 65% de los países del planeta.
Según Usov, los mercenarios no están siendo bien tratados por Rusia. De hecho, de esos 18.000 soldados extranjeros, casi 3.400 han muerto en el campo de batalla y otros muchos han acabado como prisioneros de Ucrania.
En ese sentido, Dmytro Usov, quien también es secretario de la sede central ucraniana de coordinación para el trato de prisioneros de guerra, ha precisado que en estos momentos Ucrania tiene apresados a mercenarios procedentes de 37 países que han luchado bajo bandera rusa.
Según el general de brigada ucraniano, Moscú ha mostrado muy poco interés en recuperar a esos mercenarios que han acabado como prisioneros en Ucrania. De hecho, no han participado en ningún intercambio de presos.
Los únicos combatientes extranjeros que están corriendo una suerte diferente son los norcoreanos. "Rusia aún no ha solicitado el intercambio de ningún ciudadano extranjero, con la excepción de los ciudadanos de Corea del Norte", ha asegurado el secretario de la sede central ucraniana de coordinación para el trato de prisioneros de guerra.