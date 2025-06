Guerra Ucrania hoy en directo: alertan de un envío urgente de Corea del Norte a Rusia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, no quiere ni oír hablar de un posible asesinato del líder espiritual de Irán, Alí Jameneí, al tiempo que abogó por un pronto cese de las hostilidades con Israel que mantenga en pie el programa nuclear civil de la república islámica.

"No quiero ni siquiera hablar de esa posibilidad. Todo esto lo he oído, pero no quiero hablar de ello", dijo Putin durante un encuentro informativo con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE.