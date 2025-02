Guerra Ucrania Rusia en directo: Putin acelera la "picadora de carne" en el frente con un perverso objetivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que no se opone al despliegue de tropas europeas de paz en Ucrania como parte de un potencial acuerdo con Rusia para poner fin a las hostilidades en el país. "Tener tropas allí estaría bien. No me opondría en absoluto", ha subrayado Trump en declaraciones a la prensa, agregando que si países europeos como Francia o Reino Unido apoyan esta iniciativa está "totalmente a favor" y "estaría bien".

No obstante, el mandatario ha descartado que haya tropas estadounidenses en este eventual despliegue de paz. "Nosotros no tendríamos ninguna porque estamos muy lejos", ha resaltado desde su residencia de lujo de Mar-a-Lago, situada en el estado de Florida. Asimismo, preguntado por la posibilidad de retirar todas las tropas de Estados Unidos de Europa como un guiño al presidente ruso, Vladimir Putin, en el marco de un potencial acuerdo de paz, Trump ha indicado que "nadie" le ha planteado una cuestión así.