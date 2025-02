Destapan la fecha de movilización de Rusia en Europa: será este año

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, alertó el pasado fin de semana sobre los planes de Rusia de enviar tropas a Bielorrusia próximamente con la excusa de llevar a cabo ejercicios militares, lo que podría suponer una amenaza no solo para Ucrania, sino también a países de la OTAN.

"Tenemos información clara de que este verano Rusia planea enviar tropas a Bielorrusia con el pretexto de realizar ejercicios militares. Así es como se han reunido las fuerzas antes de la invasión a gran escala de Ucrania. ¿Esas tropas rusas en Bielorrusia están destinadas a atacar a Ucrania? Tal vez. O tal vez estén destinadas a atacarles a ustedes", advirtió a los líderes europeos durante la Cumbre de Seguridad de Múnich.

El mandatario ucraniano aseguró que entre 100.000 y 150.000 soldados rusos, agrupados en 15 divisiones, "están siendo entrenados para agravar la situación desde Bielorrusia". "No estoy seguro de si atacarán Ucrania, pero atacarán. Quizá Ucrania, quizá Polonia, quizá los países bálticos", añadió, instando a los países europeos a tomar medidas preventivas.

El presidente ucraniano también señaló una serie de provocaciones en las fronteras con Polonia y Lituania, incluidas crisis migratorias, que podrían ser preludio de una invasión militar. "¿Pero qué pasa si la próxima vez no se trata de inmigrantes? ¿Y si se trata de tropas rusas? ¿O de tropas norcoreanas? No nos equivoquemos: los norcoreanos no son débiles", planteó, aludiendo a posibles amenazas adicionales para Europa.

Autonomía Europea

Por otra parte, el presidente ucraniano enfatizó el creciente temor de los países europeos por una posible disminución del apoyo de Estados Unidos en caso de un ataque de Rusia. "Europa está reforzando más esta unidad en torno a Ucrania, porque esta es su protección. Cada vez entienden mejor que ellos son los siguientes. No en un futuro lejano, sino el próximo", insistió.

En este sentido, instó a la creación de unas Fuerza Armadas de Europa para defender al continente de Rusia y obligar a Estados Unidos a contar con Europa a la hora de tomar sus decisiones geopolíticas. "No es más difícil que lo que hemos hecho hasta ahora para plantar cara a Rusia. No se trata solo de incrementar el gasto en Defensa. Hace falta dinero pero el dinero, por sí solo, no detiene a un asalto enemigo", desarrolló.

Zelenski justificó que "no se trata de presupuestos, sino de defender el hogar de uno". "Creo en Europa. Y vosotros debéis creer. Y os pido que actuéis, por vosotros mismos, por Europa, por los pueblos de Europa, por vuestras naciones, por vuestros hogares, por vuestros hijos y por nuestro futuro común", reflexionó.