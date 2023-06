Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de Wagner, contraofensiva y ataques

Sánchez cree que la evolución de la crisis en Rusia aún no está concluida y plantea ser muy cautelosos



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que la evolución de la crisis en Rusia, después de que el grupo Wagner casi llegara a Moscú con sus tropas en un pulso al Kremlin, no está concluida y cree necesario ser "muy cautelosos". No obstante, cree que la unidad en torno al liderazgo de Putin se está "resquebrajando" y ve "sorprendente" que las tropas de Wagner no encontraran resistencia.



Sánchez ha realizado estas afirmaciones durante una entrevista en la Cadena Ser, tras el ofrecimiento de Vladimir Putin a los integrantes de ese grupo de mercenarios de incorporarse al ejército ruso o irse a Bielorrusia. Al ser preguntado por su análisis de cómo este grupo ha podido llegar tan lejos, Pedro Sánchez ha explicado que hay mucha información muy confusa. Por lo tanto, cree que lo que deben hacer todos los estados miembros de la UE es seguir con "muchísima atención" lo que está sucediendo en Rusia.



Pero cree que más allá de ese ruido "bastante característico de la política rusa", se puede decir que la "unidad se está resquebrajando" y hay "una división" y la situación está "lejos de haber una unanimidad en torno a la estrategia y liderazgo de Vladimir Putin en Rusia". Esto, apostilla, dicho por una persona "relevante, una persona del círculo de confianza de Putin". No obstante, señala que no se sabe cuán grande puede ser la brecha.