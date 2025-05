Guerra Ucrania Rusia en directo: Alemania se mueve hacia un rearme masivo

Ucrania ha transferido 770 millones de dólares a proveedores de armas extranjeros como un pago anticipado, pero gran parte de estas armas y municiones aún no han sido entregadas. Un pan como unas tortas, que se dice popularmente. Lo ha desvelado el diario The Financial Times, que ha tenido acceso a documentos del Ministerio de Defensa de Ucrania y materiales internos que lo constatan.

En la información se destaca, por ejemplo, la historia de Tanner Cook, un estadounidense de 28 años de Arizona, propietario de una pequeña tienda de armas en las afueras de Tucson. Su empresa, llamada OTL, obtuvo un contrato de 49 millones de euros en 2022 para suministrar munición al ejército ucraniano. Kiev pagó 17,1 millones de euros por adelantado, pero la munición nunca se entregó. Aunque Ucrania ganó el arbitraje en Viena sobre esta compra mal parida, el dinero aún no ha sido devuelto.