Hamás acepta entregar las armas a un comité egipcio-palestino pero rechaza, de momento, una gestión internacional de Gaza
La propuesta de paz de Trump parece avanzar paulatinamente justo cuando se cumplen dos años desde el inicio del conflicto. Sin embargo, la milicia palestina se niega a que la Franja recaiga en manos extranjeras.

Javier Hernández
Javier Hernández
Bombardeo sobre la Franja de GazaAnadolu via Getty Images

Hamás entregará las armas pero se niega, por el momento, a aceptar una gestión externa de la Franja de Gaza tal y como pretende Donald Trump con su propuesta de paz para el territorio palestino, que se trataría de un comité internacional de transición. 

Según informa la agencia EFE tras consultar con fuentes palestinas, la organización terrorista habría dado su 'ok' a entregar las armas a un comité egipcio-palestino en lo que se entiende como una muestra de colaboración y compromiso con el plan de paz del presidente estadounidense.

Sin embargo, uno de los puntos más polémicos de dicho acuerdo parece seguir levantando discrepancias entre ambos negociadores, ya que, de acuerdo con esta información, Hamás no aceptaría una injerencia internacional, materializada con la gestión de Gaza por Tony Blair, como había propuesto Trump en su plan de 21 puntos para lograr la paz en la Franja, aunque sí "acepta que asuma una función de supervisión remota".

En cualquier caso, la entrega de armas por parte de Hamás es un paso adelante para alcanzar un acuerdo efectivo y exitoso en la búsqueda de la seguridad de la población palestina y una paz que se antoja de vital importancia para la región.

Al mismo tiempo, y con unos minutos de diferencia, el portavoz de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, ha asegurado que el "final de la guerra" llegará en la Franja en el momento en el que las negociaciones continúen por buen puerto y Hamás entregue a los rehenes israelíes. 

Este anuncio se produce justo dos años después del inicio del conflicto, y el régimen catarí ha asegurado que la aprobación del plan de Trump "significa aceptar lo que hay incluido, y el resultado natural de la entrega de los cautivos es el final de la guerra", aseguró el portavoz catarí desde Doha.

Finalmente, ha afirmado que las negociaciones en las que están inmersos los mediadores como Egipto, Catar, EEUU y Turquía consisten en acuerdos "definitivos y no temporales".

Representantes israelíes y Hamás seguirán negociando

En cualquier caso, las negociaciones continúan activas entre todos los protagonistas, y los representantes israelíes y de Hamás retomarán el contacto en la tarde de este martes. Según informan, las negociaciones seguirán por dos caminos: uno encabezado por una delegación de Hamás y mediadores en representación de Israel, y otra, entre Hamás y la Autoridad Palestina, con el objetivo de entregar la administración de la Franja a un comité afiliado al gobierno palestino.

Asimismo, según EFE, Hamás pedirá un alto el fuego en la Franja para recoger a los rehenes israelíes de los lugares en los que están secuestrados. Al mismo tiempo, pedirán a EEUU, que cualquiera de los líderes de Hamás pueda abandonar libremente Gaza sin que sean perseguidos.

