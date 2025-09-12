'Hey, fascista' o 'Bella Ciao': los mensajes grabados en las balas que asesinaron a Charlie Kirk

El FBI ha difundido este viernes algunas pruebas que señalan directamente a Tyler Robinson como el autor del asesinato de Charlie Kirk, el pasado miércoles, mientras ofrecía una charla en la Universidad de Utah. Los casquillos de la munición presuntamente utilizada contenían mensajes como "Oye, fascista" o "Bella Ciao". Un familiar lo entregó en la noche de este viernes tras una confesión.

Así lo ha detallado el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una rueda de prensa para ofrecer detalles sobre la captura de Robinson, un joven de 22 años, acusado de haber asesinado de un disparo en el cuello a Kirk. Según él, el casquillo de la bala que disparó Robinson y que quitó la vida a Kirk tenía inscrito un mensaje que decía 'Nota un bulto. OwO ¿Qué es esto?'.

Asimismo, en el cargador del rifle utilizado, las autoridades hallaron otros casquillos de balas sin usar y que contenían mensajes como 'Hey, fascista, ¡Atrápado!' o 'Si puedes leer esto, eres gay jajaja'. También contenían fragmentos de la canción O Bella ciao, un himno partisano de la resistencia italiana contra el fascismo de Mussolini y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Después de dos días de presuntamente cometer el asesinato, y tal y como han apuntado los medios durante la rueda de prensa, un familiar de Robinson ha sido el encargado de entregarlo, después de que él le confesara haber cometido el crimen. Trump ha aseverado que se trata del padre del joven, pero las autoridades no lo han confirmado. "Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente", ha aseverado Cox.

Además, ha precisado que entonces esta información fue enviada a los agentes del FBI, quienes revisaron videos de vigilancia del campus de la Universidad Utah Valley (UVU), y lograron identificar a Robinson "llegando al campus en un Dodge Challenger gris aproximadamente a las 8:29 hora local". "Los investigadores entrevistaron a un miembro de la familia de Robinson, quien declaró que Robinson se había vuelto más político en los últimos años", ha agregado.

De hecho, y según el gobernador, el familiar recordó que en una cena antes del día del asesinato de Kirk, el sospechoso mencionó que el comentarista y estrecho aliado de Trump tenía previsto un evento en la universidad. "Hablaron sobre por qué no les gustaba (Kirk) y los puntos de vista que tenía", ha recabado.

De este modo, el FBI habló con el compañero de cuarto de Robinson, de 22 años, quien mostró mensajes de este en la red social de streaming y juegos Discord, donde escribió mensajes "indicando la necesidad de recuperar un rifle de un punto de entrega, dejándolo en un arbusto". Además, también mencionó que el supuesto asesino, dejó "mensajes relacionados con observar visualmente el área donde se dejó un rifle y un mensaje que hacía referencia a haber dejado el rifle envuelto en una toalla".

Kirk, de 31 años, padre de dos hijos y ampliamente conocido por haber fundado la organización conservadora Turning Point, era un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que le otorgará a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor condecoración civil del país.

