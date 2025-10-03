Interceptan el plan de sabotaje de Rusia en latas de maíz para atacar a estos países de la OTAN

Uno de los drones rusos detectados en el este de Polonia, a 10 de septiembre de 2025

Rusia continúa poniendo a prueba a la OTAN. Una investigación conjunta realizada por la Agencia de Seguridad Interna ABW de Polonia y la Fiscalía Nacional de Polonia ha interceptado un plan de sabotaje de Rusia.

Según las pesquisas, el país presidido por Vladímir Putin tenía la intención de utilizar latas de maíz llenas de explosivos para realizar ataques de sabotaje en tres países europeos: Polonia, Lituania y Alemania.

Tal y como recogen los medios de comunicación polacos Gazeta Wyborcza y RMF24, un mensajero del Directorio Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia (GRU) también habría introducido drones y tarjetas SIM a través de las fronteras europeas.

Ese presunto mensajero del GRU respondería al nombre de Władysław G. y ha sido detenido. El individuo está acusado de transportar latas de maíz con explosivos, componentes de drones y tarjetas SIM a los tres países mencionados en párrafos anteriores.

Fuentes de la ABW polaca y de la Fiscalía Nacional de Polonia han informado a Gazeta Wyborcza de que los servicios de seguridad han encontrado la latas de maíz en las que se pretendía ocultar los explosivos incluso en un cementerio de Lituania.

Desde el mencionado medio polaco detallan que el detenido, que se enfrenta a una posible pena de cadena perpetua, habría recibido órdenes de "comprar una pala, ir al cementerio, desenterrar las latas y dejarlas cerca de Łódź". El objetivo de la Fiscalía Nacional de Polonia es completar la investigación antes de que finalice 2025.

Esta noticia se suma a las recientes incursiones de drones y aviones de combates rusos en el espacio aéreo de diversos países de la OTAN. El último de estos incidentes se ha registrado la pasada madrugada en el segundo aeropuerto más grande de Alemania, el de Múnich.

Los controladores aéreos del aeropuerto de Múnich confirmaron la presencia de drones y se decidió cancelar 17 vuelos y desviar otros 15 a los aeropuertos de Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort.