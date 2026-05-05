Irán acusa a EEUU de matar a civiles en sus ataques contra embarcaciones en Omán

Un carguero navega tras un mural que representa peces en la costa de la isla de Qeshm, Irán, en el estrecho de Ormuz, el 28 de abril de 2026.

El Ejército iraní acusó esta madrugada a Estados Unidos de ser responsable de la muerte de al menos cinco civiles en un ataque contra dos cargueros en la costa de Omán, después de que Washington afirmara haber destruido lanchas rápidas iraníes.

Una fuente militar iraní, citada por la agencia estatal Tasnim, explicó que "tras la falsa afirmación del Ejército estadounidense" sobre la destrucción de lanchas rápidas iraníes, se llevaron a cabo investigaciones con fuentes locales y se concluyó que ningún buque de combate de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) fue alcanzado.

La misma fuente aseguró que dos pequeños cargueros con civiles a bordo que navegaban desde Khasab, en la costa de Omán, hacia el litoral iraní, fueron atacados por EEUU, resultando en cinco fallecidos, que el medio afirma son civiles y no militares.

El lunes, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró haber facilitado el tránsito de dos buques mercantes a través del estrecho de Ormuz -en el marco de la operación anunciada para escoltar a navíos por esta vía- y haber destruido seis lanchas rápidas iraníes que, según aseguraron, intentaron impedir su paso.

Según informa Reuters, además, medios estatales iraníes informan de que se ha producido un incendio en varios buques mercantes atracados en el puerto de Dayyer, al sur de Irán. Majid Omrani, jefe del Departamento de Bomberos del Puerto de Dayyer, declaró a la agencia de noticias Mehr, afiliada a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), que los bomberos están trabajando para controlar el fuego. Se desconoce la causa del incidente.

Bloqueo selectivo

Después de tres semanas del inicio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, las partes siguen manteniendo un bloqueo selectivo del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio global de petróleo y gas por la que, en tiempos de paz, circula alrededor del 20 % de las energías fósiles mundiales.

En este contexto, el lunes, el Ejército de Estados Unidos informó de que embarcaciones de 87 países distintos están actualmente afectadas por el bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz, a la espera de que Washington las escolte en el marco de una operación para permitir su tránsito seguro.

Además, la Casa Blanca desmintió que uno de sus navíos militares hubiera sido atacado al intentar atravesar esta estratégica ruta, como había afirmado la prensa iraní.

Es más, esta noche ha informado de que dos buques de guerra de norteamericanos lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico este lunes, pese al ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán. Los destructores, apoyados por helicópteros y otras aeronaves, enfrentaron amenazas durante su tránsito por esta estratégica vía marítima, según informaron fuentes militares a la cadena CBS News.

De acuerdo con funcionarios de defensa, citados por la cadena, las fuerzas estadounidenses activaron sistemas de protección y apoyo aéreo que permitieron neutralizar o disuadir los intentos de ataque sin que se registraran impactos.