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Irán lanza un mensaje directo sobre Ormuz: "No hay soluciones militares a una crisis política"
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Irán lanza un mensaje directo sobre Ormuz: "No hay soluciones militares a una crisis política"

Teherán critica el despliegue de EE.UU. en el estrecho y advierte del riesgo de una nueva escalada mientras continúan los incidentes y ataques en la zona

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchi, en Islamabad (Pakistán).
El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchi, en Islamabad (Pakistán).EFE

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ha elevado el tono en plena crisis del estrecho de Ormuz con un mensaje claro dirigido a Estados Unidos: "No hay soluciones militares a una crisis política".

La declaración llega en un momento especialmente delicado, marcado por el despliegue militar estadounidense en la zona y nuevos incidentes que han vuelto a tensar la situación en uno de los puntos clave para el comercio energético mundial.

Duro mensaje contra el despliegue de EE.UU.

Araqchí no se ha limitado a una advertencia general. También ha cargado directamente contra la operación lanzada por Washington para escoltar barcos atrapados en el estrecho.

"El Proyecto Libertad es el Proyecto Punto Muerto", sentenció, en referencia al operativo impulsado por Donald Trump, que moviliza centenares de aeronaves, buques y drones.

Desde Teherán consideran que este tipo de acciones no solo no resuelven el conflicto, sino que pueden agravar aún más la situación.

Advertencia a EE.UU. y a Emiratos

El jefe de la diplomacia iraní también ha lanzado un aviso a otros actores implicados en la zona, como Emiratos Árabes Unidos.

Pidió "desconfiar" de quienes intenten "arrastrarlos de nuevo al atolladero", en un contexto donde el riesgo de una escalada regional vuelve a estar sobre la mesa.

Las últimas horas han estado marcadas por versiones contradictorias sobre lo que está ocurriendo en el estrecho.

Estados Unidos asegura que su operativo ha permitido el paso seguro de varios buques sin daños, mientras que Irán afirma que su ejército abrió fuego e incluso que dos misiles impactaron en una de las naves.

A esto se suma un nuevo episodio de tensión: un ataque con dron lanzado desde Irán que provocó un gran incendio en una zona petrolera de Emiratos.

Un equilibrio cada vez más frágil

El escenario en Ormuz refleja una paradoja cada vez más evidente: mientras se mantienen contactos y mensajes sobre posibles salidas diplomáticas, la actividad militar y los incidentes no dejan de aumentar.

Las palabras de Araqchí apuntan precisamente a ese choque entre diplomacia y fuerza militar. Pero sobre el terreno, la realidad sigue siendo otra: una escalada constante en una de las arterias más sensibles del planeta.

Y con cada nuevo movimiento, el margen para evitar un conflicto mayor parece reducirse un poco más.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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