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Irán lanza una advertencia que pone en jaque al petróleo mundial: "El estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era"
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Irán lanza una advertencia que pone en jaque al petróleo mundial: "El estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era"

Teherán amenaza con un "nuevo orden" en la principal ruta energética del planeta mientras Trump eleva el tono: "No les quedará ningún puente en pie".

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Imagen satelital del Estrecho de Ormuz
Imagen satelital del Estrecho de OrmuzGallo Images via Getty Images

El pulso entre Irán y Estados Unidos sube un nuevo escalón… y apunta directamente al corazón del mercado energético mundial. La Guardia Revolucionaria iraní ha lanzado una advertencia contundente: "El estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era, especialmente para Estados Unidos e Israel".

El mensaje, difundido por el Comando Naval del IRGC, llega en pleno aumento de la tensión militar y deja claro que Teherán prepara cambios profundos en una de las rutas más estratégicas del planeta, por donde pasa cerca del 20% del petróleo global.

Un "nuevo orden" en el Golfo Pérsico

Según la propia Guardia Revolucionaria, sus fuerzas navales están "ultimando los preparativos operativos" para imponer un nuevo escenario en el Golfo Pérsico. Aunque no han detallado las medidas concretas, los movimientos recientes apuntan a un control mucho más estricto del tráfico marítimo.

De hecho, el paso por Ormuz ya está prácticamente paralizado. Según la agencia Fars, vinculada al régimen iraní, el tránsito de buques se ha reducido un 90% desde el inicio del conflicto.

Aun así, Irán sigue permitiendo el paso selectivo de barcos. En las últimas 24 horas, 15 navíos han cruzado el estrecho "con permiso de Irán", lo que refuerza la idea de que Teherán está utilizando esta vía como herramienta de presión global.

Trump endurece el ultimátum

Al otro lado, la respuesta de Estados Unidos no ha rebajado precisamente la tensión. Donald Trump ha lanzado una amenaza directa a Irán si no reabre completamente el estrecho antes del martes.

"Si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán ninguna central eléctrica y no les quedará ningún puente en pie", advirtió en una entrevista con The Wall Street Journal.

El mensaje deja entrever la posibilidad de ataques a infraestructuras clave, algo que desde Teherán ya han respondido con un aviso claro: "Si se ataca la infraestructura de Irán, reaccionaríamos de la misma manera".

El petróleo, en el centro del conflicto

Más allá del choque político y militar, lo que está en juego es enorme. El estrecho de Ormuz es una arteria vital para la economía mundial, y cualquier alteración en su funcionamiento impacta directamente en los precios del petróleo y en el suministro global.

Irán incluso estudia formalizar ese control. Una comisión parlamentaria ha aprobado un borrador para imponer tasas a los buques que atraviesen la zona, además de prohibir el paso a Estados Unidos, Israel y países que respalden sanciones contra Teherán.

Un escenario cada vez más incierto

Desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, el conflicto no ha dejado de escalar. Y ahora, con Ormuz en el centro del tablero, la situación entra en una fase aún más delicada.

Porque ya no se trata solo de ataques o amenazas. Se trata de quién controla una de las llaves del mundo.

Y de momento, Irán ha dejado claro que piensa usarla.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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