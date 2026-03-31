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Trump asegura que la ofensiva contra Irán "está llegando a su fin" mientras Teherán abre la puerta a negociar el alto el fuego
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Trump asegura que la ofensiva contra Irán "está llegando a su fin" mientras Teherán abre la puerta a negociar el alto el fuego

La tensión sigue en máximos: amenazas a empresas estadounidenses, nuevas alianzas en la región y más presión militar sobre el terreno

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca.
Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca.Chen Mengtong/China News Service/VCG via Getty Images

Donald Trump no descansa. Ahora ha afirmado que la ofensiva militar contra Irán podría estar entrando en su fase final, en un momento en el que el conflicto en Oriente Próximo mantiene abiertos múltiples frentes. "Está llegando a su fin" y "nos está yendo muy bien", aseguró el mandatario en una entrevista con NBC News recogida por El País, en un mensaje que apunta a una posible desescalada tras semanas de bombardeos y tensión creciente.

Sin embargo, sobre el terreno y en el plano diplomático, la situación dista de estar cerrada. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha trasladado a la Unión Europea la disposición de Teherán a poner fin a la guerra, pero bajo una condición clara: garantías de que cesarán los ataques contra su territorio. Este movimiento abre una vía de negociación, aunque marcada por la desconfianza tras semanas de ofensiva coordinada entre Estados Unidos e Israel.

Amenazas a empresas y respuesta de Washington

En paralelo, la guerra ha entrado también en el terreno económico y tecnológico. La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado que comenzará a atacar intereses empresariales estadounidenses en Oriente Próximo, señalando a cerca de una veintena de grandes compañías. Entre ellas figuran gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft, Google, Intel o HP, así como empresas clave del transporte y las finanzas como Boeing, Tesla o JP Morgan.

La respuesta de la Casa Blanca no se ha hecho esperar. Desde Washington han asegurado que el Ejército estadounidense está "preparado para frenar cualquier ataque iraní", en un aviso directo ante posibles represalias que podrían extender el conflicto más allá del ámbito estrictamente militar.

Israel endurece su posición

Mientras tanto, Israel mantiene su ofensiva y refuerza su estrategia regional. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que está construyendo nuevas alianzas con países "importantes" de Oriente Próximo para hacer frente a lo que define como la "amenaza iraní", aunque sin detallar qué actores están implicados.

En el plano militar, el discurso es aún más contundente. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha anunciado que el Ejército demolerá "todas las viviendas" en localidades del sur de Líbano cercanas a la frontera, siguiendo el modelo aplicado en zonas de Gaza como Rafah o Beit Hanoun. Unas declaraciones que apuntan a una posible ampliación de la presión militar en la región.

Más actores entran en escena

El conflicto, lejos de limitarse a Estados Unidos, Irán e Israel, continúa internacionalizándose. Reino Unido ha confirmado sus planes de enviar equipamiento adicional de defensa aérea para apoyar a sus aliados en Oriente Próximo, en un movimiento que refleja la preocupación creciente de las potencias occidentales ante una posible escalada mayor.

Con mensajes de apertura al diálogo por un lado y amenazas cruzadas por otro, la guerra entra en una fase especialmente delicada. La posibilidad de una desescalada convive con un escenario en el que cualquier movimiento -militar, económico o político- puede cambiar el rumbo del conflicto en cuestión de horas.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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