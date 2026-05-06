Irán muestra su poder geográfico y crea un organismo para gestionar el tránsito por Ormuz

Una joven pasa ante una valla con una imagen hecha con IA del estrecho de Ormuz como si fuera una mordaza sobre la boca del Donald Trumop, en Teherán, el 3 de mayo de 2026.

Irán ha creado un nuevo organismo para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, la estratégica vía por la que transitaba el 20 % del petróleo mundial antes de su bloqueo por parte de la República Islámica como respuesta a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel.

La autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés) coordinará el tránsito de los buques que quieran atravesar Ormuz, informó la televisión estatal Press TV. "Los buques deben adaptar sus operaciones a este marco y obtener un permiso de tránsito antes de cruzar el estrecho de Ormuz", indicó el canal estatal.

Press TV no ofreció más detalle acerca del funcionamiento del organismo más allá de proporcionar una dirección de correo electrónica para contactar con el mismo.

El anuncio de la creación de la PGSA se produce un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, informase del inicio de la operación Proyecto Libertad para sacar de la zona a los buques atrapados por el bloqueo de Irán, que lo interpretó como un intento por levantar su cerco al estratégico paso.

Después de que Teherán lanzase ataques contra buques estadounidenses y de Emiratos Árabes, Trump anunció anoche que detenía Proyecto Libertad para determinar si es posible alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán.

La República Islámica bloqueó el estratégico paso poco después del inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, lo que ha detenido la circulación de petroleros y provocado la subida de precios de los combustibles.

Irán ha anunciado en repetidas ocasiones su intención de formalizar el cobro por el tránsito por el estrecho con la aprobación de un proyecto de ley que ha recibido la luz verde de una comisión parlamentaria y que aún debe ser votada en el hemiciclo.

A pesar de que la ley no ha sido aprobada, el Banco Central del país anunció a finales de abril que ya estaba recibiendo pagos de buques por transitar por Ormuz.

Trump suspende el operativo militar en Ormuz tras hablar de un "considerable progreso" con Irán La Casa Blanca frena el "Proyecto Libertad", lanzado hace apenas unos días para escoltar barcos en el estrecho, mientras Washington intenta explorar un posible acuerdo definitivo con Teherán.

El triunfalismo de Rubio

Mientras tanto, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha asegurado esta noche que la operación Furia Épica, lanzada el pasado 28 de febrero junto a Israel contra Irán, ha "concluido". Unas declaraciones contradictorias respecto a lo dicho apenas unas horas antes por Trump, quien consideró que la guerra podría prolongarse aún por dos semanas o "quizás tres". Un calendario, dicho sea de paso, que lleva anunciando semanas.

"Furia Épica ha concluido. Hemos alcanzado los objetivos de ese operativo", ha señalado el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa en la cual ha remarcado que Washington es partidaria de "la vía de la paz" con un Teherán que, según ha considerado, ha escogido otro sendero.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, durante una rueda de prensa sobre Irán en la Casa Blanca, el 5 de mayo de 2026. Evan Vucci / Reuters

"El presidente prefería sentarse y elaborar un memorándum de entendimiento para futuras negociaciones que aborde todos los temas clave que hay que tratar, una apertura total de los estrechos para que el mundo pueda volver a la normalidad", ha anotado Rubio, que ha apuntado seguidamente que EEUU es "la única nación del mundo que puede hacer algo para abrir un paso en el estrecho de Ormuz con el fin de hacer llegar esos productos y rescatar a las personas allí atrapadas".

Durante dicha rueda de prensa, también ha emplazado a las autoridades iraníes a "aceptar la realidad", "tomar una decisión sensata" y retomar el diálogo, sentándose a la mesa de negociaciones, de manera que pueda abrirse camino la "reconstrucción, la prosperidad y la estabilidad", frente al "aislamiento, colapso económico y una derrota total" que, ha augurado, podría enfrentar Teherán.

En esa misma línea, tras reiterar que la fase de las operaciones militares norteamericanas en esta ofensiva ha llegado a su fin, el jerarca estadounidense ha señalado que ahora Washington está en la etapa del Proyecto Libertad, iniciativa "humanitaria" anunciada el pasado domingo por Trump en aras de facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico por cuenta del cierre del enclave, en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, pocas horas después el propio mandatario estadounidense ha anunciado en su red social la suspensión "durante un breve periodo de tiempo" de dicha misión a fin de "ver" si "puede ultimarse y firmarse" un acuerdo con Teherán, aunque, todo ello con el referido bloqueo manteniéndose vigente.

Por otra parte, el secretario de Estado se ha referido a la Ley de Poderes de Guerra de 1973, la cual fija un plazo de 60 días para el presidente ponga fin a una intervención militar o solicite autorización expresa del congreso. Ello es importante en la medida en que, mientras algunos congresistas consideran que el plazo de la contienda con Irán expiró el pasado viernes 1 de mayo -60 días después de la notificación formal del inicio de las operaciones-, hay quienes sostienen que la tregua paraliza la cuenta legal o incluso permite una prórroga adicional de 30 días.

"La Ley de Poderes de Guerra es 100% inconstitucional", ha defendido Rubio entonando un claro alineamiento con las declaraciones que, días antes, hizo el propio jefe del Ejecutivo norteamericano con relación a la regulación vigente sobre poderes bélicos, que pauta cómo ha de ser la autorización de los mismos. Esta postura, ha insistido el secretario norteamericano, no es solo la suya o la de Trump sino la de "todos y cada uno de los presidentes que han ocupado este cargo desde el día que se aprobó la ley".

En cambio, sí ha indicado que la misma ha sido cumplida "en lo que respecta a la notificación" porque, ha garantizado, desean "mantener buenas relaciones" con el Congreso. "No reconocemos que la ley sea constitucional. No obstante, cumplimos con algunos de sus elementos con el fin de mantener (...) buenas relaciones con el Congreso".