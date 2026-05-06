Trump suspende el operativo militar en Ormuz tras hablar de un "considerable progreso" con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de partir de la Casa Blanca rumbo a Florida el 1 de mayo de 2026, en Washington, D.C.

Nuevo giro en la crisis del estrecho de Ormuz. Donald Trump anunció este martes la suspensión del operativo militar estadounidense bautizado como "Proyecto Libertad", una misión que apenas llevaba unos días en marcha y cuyo objetivo era garantizar el paso seguro de buques mercantes en una de las rutas energéticas más sensibles del planeta.

La decisión, según explicó el propio presidente en Truth Social, llega tras detectar un "considerable progreso hacia un acuerdo" con Irán.

De la escalada militar… a la pausa diplomática

El movimiento supone un cambio de tono significativo después de semanas de tensión en Oriente Medio. El operativo había sido presentado como una respuesta a los ataques y bloqueos registrados en el estrecho de Ormuz, donde se han producido incidentes con drones, pequeñas embarcaciones y maniobras militares.

Estados Unidos había desplegado escoltas navales y reforzado su presencia militar en la zona, aunque el resultado práctico fue limitado: solo unos pocos barcos lograron cruzar bajo protección estadounidense.

Ahora, Trump opta por congelar parcialmente la operación para comprobar si existe margen real para cerrar un acuerdo con Teherán.

Pakistán entra en escena

Uno de los elementos más llamativos del anuncio es que Trump asegura haber tomado la decisión "a petición de Pakistán", un actor que ha ganado protagonismo como intermediario indirecto en las conversaciones entre Washington e Irán.

Aunque el presidente no dio detalles sobre las negociaciones, el mensaje apunta a una fase más diplomática del conflicto tras semanas marcadas por amenazas cruzadas y tensión militar.

Eso sí, la Casa Blanca insiste en que el bloqueo naval sobre Irán seguirá activo. Lo que se detiene es únicamente el operativo específico de escolta militar.

Washington intenta rebajar el tono

Horas antes del anuncio, el secretario de Estado, Marco Rubio, ya había dado pistas sobre el cambio de estrategia.

"La operación 'Furia Épica' terminó", afirmó, asegurando que la ofensiva lanzada contra Irán el pasado 28 de febrero había concluido y que Estados Unidos entraba ahora en una fase "defensiva".

El mensaje parece diseñado para transmitir una idea clara: Washington quiere evitar una escalada directa mientras intenta mantener la presión sobre Teherán.

Un estrecho convertido en símbolo de la crisis

El estrecho de Ormuz sigue siendo el epicentro de la tensión global. Por esa vía marítima pasa alrededor de una quinta parte del petróleo mundial, lo que convierte cualquier incidente en un problema geopolítico y económico de primer nivel.

En las últimas semanas, la región ha vivido ataques a barcos, operaciones militares, amenazas iraníes y movimientos constantes de fuerzas estadounidenses y aliadas.

La suspensión del "Proyecto Libertad" no significa que la crisis haya terminado. Más bien refleja algo distinto: que Washington parece asumir que la solución difícilmente llegará solo por la vía militar.