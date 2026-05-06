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Trump suspende el operativo militar en Ormuz tras hablar de un "considerable progreso" con Irán
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Trump suspende el operativo militar en Ormuz tras hablar de un "considerable progreso" con Irán

La Casa Blanca frena el "Proyecto Libertad", lanzado hace apenas unos días para escoltar barcos en el estrecho, mientras Washington intenta explorar un posible acuerdo definitivo con Teherán.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de partir de la Casa Blanca rumbo a Florida el 1 de mayo de 2026, en Washington, D.C.Anadolu via Getty Images

Nuevo giro en la crisis del estrecho de Ormuz. Donald Trump anunció este martes la suspensión del operativo militar estadounidense bautizado como "Proyecto Libertad", una misión que apenas llevaba unos días en marcha y cuyo objetivo era garantizar el paso seguro de buques mercantes en una de las rutas energéticas más sensibles del planeta.

La decisión, según explicó el propio presidente en Truth Social, llega tras detectar un "considerable progreso hacia un acuerdo" con Irán.

De la escalada militar… a la pausa diplomática

El movimiento supone un cambio de tono significativo después de semanas de tensión en Oriente Medio. El operativo había sido presentado como una respuesta a los ataques y bloqueos registrados en el estrecho de Ormuz, donde se han producido incidentes con drones, pequeñas embarcaciones y maniobras militares.

Estados Unidos había desplegado escoltas navales y reforzado su presencia militar en la zona, aunque el resultado práctico fue limitado: solo unos pocos barcos lograron cruzar bajo protección estadounidense.

Ahora, Trump opta por congelar parcialmente la operación para comprobar si existe margen real para cerrar un acuerdo con Teherán.

Pakistán entra en escena

Uno de los elementos más llamativos del anuncio es que Trump asegura haber tomado la decisión "a petición de Pakistán", un actor que ha ganado protagonismo como intermediario indirecto en las conversaciones entre Washington e Irán.

Aunque el presidente no dio detalles sobre las negociaciones, el mensaje apunta a una fase más diplomática del conflicto tras semanas marcadas por amenazas cruzadas y tensión militar.

Eso sí, la Casa Blanca insiste en que el bloqueo naval sobre Irán seguirá activo. Lo que se detiene es únicamente el operativo específico de escolta militar.

Washington intenta rebajar el tono

Horas antes del anuncio, el secretario de Estado, Marco Rubio, ya había dado pistas sobre el cambio de estrategia.

"La operación 'Furia Épica' terminó", afirmó, asegurando que la ofensiva lanzada contra Irán el pasado 28 de febrero había concluido y que Estados Unidos entraba ahora en una fase "defensiva".

El mensaje parece diseñado para transmitir una idea clara: Washington quiere evitar una escalada directa mientras intenta mantener la presión sobre Teherán.

Un estrecho convertido en símbolo de la crisis

El estrecho de Ormuz sigue siendo el epicentro de la tensión global. Por esa vía marítima pasa alrededor de una quinta parte del petróleo mundial, lo que convierte cualquier incidente en un problema geopolítico y económico de primer nivel.

En las últimas semanas, la región ha vivido ataques a barcos, operaciones militares, amenazas iraníes y movimientos constantes de fuerzas estadounidenses y aliadas.

La suspensión del "Proyecto Libertad" no significa que la crisis haya terminado. Más bien refleja algo distinto: que Washington parece asumir que la solución difícilmente llegará solo por la vía militar.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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