Israel agrava su enfrentamiento con España y llama a boicotear el Mobile World Congress de Barcelona

Israel no acudirá al Mobile World Congress en marzo de 2026. El ministro de comunicaciones de ese país, Shlomo Karhi, ha llamado a boicotear el evento, debido a las "medidas antiisraelíes" adoptadas por España. La ausencia israelí agrava el enfrentamiento con España.

En una carta a la que ha tenido acceso el diario Haaretz, el ministro instruyó para cancelar todos los preparativos para la participación de Israel. El motivo: "Una serie de medidas antiisraelíes por parte del gobierno de España, su apoyo sistemático a Hamás, la intención de reconocer un estado terrorista palestino en el corazón de Israel y las falsas acusaciones de 'genocidio'".

El Congreso Mundial de Móviles (Mobile World Congress) es una feria centrada en la tecnología móvil y uno de los eventos más importantes del sector tecnológico mundial. Se celebra en la capital catalana y atrae a unos 100.000 visitantes y a miles de empresas de todo el mundo.

El lunes, España anunció la prohibición de la entrada a su territorio del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y del ministro de Hacienda, Bezalel Smotrich; ambos políticos extremistas y colonos que viven en Cisjordania ocupada. Además, anunció la consolidación jurídica de un embargo de armas, la prohibición de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel, y el tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes.

Previamente, Israel había acusado al Ejecutivo español de "antisemitismo" y había prohibido la entrada en el país de la vicepresidenta española Yolanda Díaz y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, dos políticas muy críticas con Israel y que exigen la ruptura de relaciones diplomáticas.

GSMA responde a Israel: "Es un evento unificador"

GSMA, organizador del Congreso Mundial de Móviles (MWC) de la ciudad española de Barcelona, subrayó este viernes que se trata de un "evento unificador". En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la entidad señala que los organizadores son conscientes de que la situación global puede impactar en la decisión de los participantes de asistir a los eventos de GSMA".

Aun así, señala a continuación que el Mobile World Congress, es "un evento unificador que reúne al ecosistema móvil para hacer progresar las vías y los medios por los que la conectividad, la base misma de la tecnología, garantiza el progreso de personas, industria y sociedad". Asimismo, están totalmente enfocados en "ofrecer un evento excepcional" y esperan "seguir reuniendo a sus participantes en marzo de 2026 para dar forma al futuro de la conectividad".