Israel agrava su enfrentamiento con España y llama a boicotear el Mobile World Congress de Barcelona
El organizador del Congreso asegura que es un "evento unificador".
Israel no acudirá al Mobile World Congress en marzo de 2026. El ministro de comunicaciones de ese país, Shlomo Karhi, ha llamado a boicotear el evento, debido a las "medidas antiisraelíes" adoptadas por España. La ausencia israelí agrava el enfrentamiento con España.
En una carta a la que ha tenido acceso el diario Haaretz, el ministro instruyó para cancelar todos los preparativos para la participación de Israel. El motivo: "Una serie de medidas antiisraelíes por parte del gobierno de España, su apoyo sistemático a Hamás, la intención de reconocer un estado terrorista palestino en el corazón de Israel y las falsas acusaciones de 'genocidio'".
El Congreso Mundial de Móviles (Mobile World Congress) es una feria centrada en la tecnología móvil y uno de los eventos más importantes del sector tecnológico mundial. Se celebra en la capital catalana y atrae a unos 100.000 visitantes y a miles de empresas de todo el mundo.
El lunes, España anunció la prohibición de la entrada a su territorio del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y del ministro de Hacienda, Bezalel Smotrich; ambos políticos extremistas y colonos que viven en Cisjordania ocupada. Además, anunció la consolidación jurídica de un embargo de armas, la prohibición de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel, y el tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes.
Previamente, Israel había acusado al Ejecutivo español de "antisemitismo" y había prohibido la entrada en el país de la vicepresidenta española Yolanda Díaz y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, dos políticas muy críticas con Israel y que exigen la ruptura de relaciones diplomáticas.
GSMA responde a Israel: "Es un evento unificador"
GSMA, organizador del Congreso Mundial de Móviles (MWC) de la ciudad española de Barcelona, subrayó este viernes que se trata de un "evento unificador". En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la entidad señala que los organizadores son conscientes de que la situación global puede impactar en la decisión de los participantes de asistir a los eventos de GSMA".
Aun así, señala a continuación que el Mobile World Congress, es "un evento unificador que reúne al ecosistema móvil para hacer progresar las vías y los medios por los que la conectividad, la base misma de la tecnología, garantiza el progreso de personas, industria y sociedad". Asimismo, están totalmente enfocados en "ofrecer un evento excepcional" y esperan "seguir reuniendo a sus participantes en marzo de 2026 para dar forma al futuro de la conectividad".