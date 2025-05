Israel amenaza con anexionarse partes de Cisjordania si Francia y Reino Unido reconocen el Estado palestino

El ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, ha amenazado esta noche con la anexión israelí de territorios de Cisjordania, si Reino Unido y Francia, entre otros países, reconocen al Estado palestino.

En una conversación con el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, Dermer ha advertido de que Israel tomaría medidas unilaterales como la legalización de asentamientos no autorizados y la anexión de partes del Área C de Cisjordania, el más grande de los tres sectores administrativos en los que quedó dividido este territorio a raíz de los Acuerdos de Oslo, que tenían carácter temporal y que no llegaron a ser aplicados.

Esta zona está administrada por Israel, mientras que el Área B estaría bajo control administrativo de la Autoridad Palestina y control militar de Israel, con el Área A administrada en exclusiva por la Autoridad Palestina.

Dermer ha lanzado ha hecho estas declaraciones en respuesta a un potencial reconocimiento internacional del Estado palestino en la cumbre de Nueva York que copresidirán el próximo 18 de junio Francia y Arabia Saudí, según recoge el diario israelí 'Haaretz'.

Por otra parte, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, habría realizado advertencias similares en cuanto a posibles "medidas unilaterales" tanto a Barrot como a su homólogo británico, David Lammy, y a otros países, según informaciones del diario israelí Israel Hayom confirmadas por Haaretz.

El jefe de la diplomacia británica afirmó el pasado mes que su Gobierno estaba en conversaciones con Francia sobre la posibilidad de ese reconocimiento, aunque señaló que Londres sólo apoyaría la medida si tuviese consecuencias tangibles.

¿Nadie va a hacer nada por Gaza? El día en que Europa anunció los primeros gestos serios de presión a Israel La amenaza de Reino Unido, Canadá y Francia de sancionar a Israel por sus ataques y el anuncio de la UE de que revisará el Acuerdo de Asociación con Tel Aviv cambia ligeramente la dinámica de inacción internacional, 53.000 muertos después.

Protesta por el hambre

Por su parte, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha anunciado este lunes que el Ministerio de Exteriores convocará al embajador de Israel en Estocolmo, Ziv Nevo Kulman, en protesta por las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Kristersson se ha mostrado a favor de que la Unión Europea imponga sanciones a ministros israelíes y colonos extremistas para presionar a Israel. "Si podemos reunir a más países europeos que cuestionen con más claridad lo que hace Israel en materia de ayuda humanitaria sería lo mejor", ha resaltado, según ha recogido el diario Aftonbladet.

El primer ministro ha afirmado que Suecia apoya el derecho de Israel a defenderse, si bien ha resaltado que eso "no significa en absoluto" que pueda hacer "lo que quiera". "No toleramos lo que ahora hace el gobierno israelí negando el acceso a Gaza", ha agregado.

En la misma línea se han pronunciado este lunes el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store; su homólogo finlandés, Petteri Orpo; y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; quienes han coincidido en que la ayuda que entra al enclave es insuficiente.

No obstante, los líderes nórdicos -que se han reunido este lunes en la ciudad finlandesa de Paimio- han mostrado sus divisiones con respecto al reconocimiento de Palestina. Así, Frederiksen ha descartado por ahora dar este paso, aludiendo a que no cree que sea el momento.

Por su parte, Orpo se ha mostrado a favor de que Palestina tenga una "entidad reconocida" que no sea el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y ha dicho que Finlandia apoya "el modelo de dos Estados". Asimismo, ha afirmado que Helsinki no tiene "condiciones" para el reconocimiento de Palestina, si bien no ha aclarado si el país tomará finalmente esa decisión.

"Debe lograrse un alto el fuego inmediato, y, por supuesto, la pelota está en el lado de Israel. Hay que detener esa crueldad de una vez por todas", ha subrayado el primer ministro finlandés, según ha recogido el diario Helsingin Sanomat.

La Unión Europea anunció la pasada semana que revisará el Acuerdo de Asociación con Israel a raíz de la reclamación de un grupo de 17 países, entre ellos España, en base al artículo 2 relativo a la necesidad de respetar los Derechos Humanos ante la situación "insostenible, insoportable e inhumana" que hay en Gaza.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado que hay ya más de 53.970 muertos y cerca de 122.960 heridos desde que estalló la ofensiva israelí tras ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por las milicias palestinas.