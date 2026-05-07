Nuevo choque en Oriente Medio: Irán acusa a EE.UU en la ONU e Israel deja 12 muertos en Líbano

Un soldado israelí salta entre vehículos blindados cerca de la frontera con Líbano, el 17 de abril de 2026, en el norte de su país.

La tensión en Oriente Medio sigue lejos de rebajarse pese a las últimas iniciativas diplomáticas y los altos el fuego parciales anunciados durante las últimas semanas. Mientras Iran endurecía este jueves su discurso ante Naciones Unidas sobre la crisis en el estrecho de Ormuz, nuevos bombardeos israelíes dejaron al menos 12 muertos y 37 heridos en el sur del Líbano.

El representante permanente iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, cargó duramente contra la resolución impulsada por Estados Unidos y varios países del Golfo para garantizar la navegación en Ormuz y aseguró que "la única solución viable" pasa por "el fin definitivo de la guerra".

Según Teherán, la propuesta presentada por Washington junto a Baréin y respaldada por países como Catar, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos tiene una visión "simplista y parcial" de la crisis y busca justificar la presión militar contra Irán.

"Estados Unidos promueve deliberadamente una narrativa selectiva y distorsionada", afirmó Iravani ante los medios en la sede de Naciones Unidas.

Ormuz sigue en el centro del debate

El diplomático iraní insistió en que su país está dispuesto a garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del planeta, pero únicamente si se pone fin "de forma definitiva" al conflicto y se levanta el bloqueo marítimo.

Las declaraciones llegan en un momento especialmente sensible dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, donde China y Rusia ya vetaron hace un mes una resolución similar promovida por varios países árabes del Golfo.

Bombardeos en Líbano pese al alto el fuego

Mientras tanto, sobre el terreno, la situación sigue deteriorándose. El Ministerio de Salud Pública libanés informó este jueves de al menos doce muertos en varios ataques israelíes contra diferentes localidades del sur del país.

Entre las víctimas figura un paramédico que se encontraba trabajando dentro de una ambulancia alcanzada por un bombardeo en Majdal Selm. Otro sanitario resultó herido en el mismo ataque.

Además, varias ofensivas en Haboush, Doueir y Harouf dejaron decenas de víctimas civiles, incluidos al menos dos menores fallecidos.

Las autoridades libanesas denunciaron que los ataques vulneran "toda" la legislación humanitaria internacional y reclamaron una intervención de la comunidad internacional para detener las agresiones.

Desde el inicio del conflicto el pasado marzo, más de un centenar de trabajadores sanitarios han muerto en el Líbano en ataques israelíes, según datos oficiales libaneses.

Ataques también de Hezbollah

Las operaciones militares de este jueves se produjeron pese al alto el fuego vigente desde mediados de abril entre Israel y Líbano y pese a las conversaciones previstas para una nueva ronda de diálogo en Washington la próxima semana.

Por su parte, el grupo chií Hezbollah también lanzó nuevos ataques contra posiciones israelíes en el sur del país.

Con el estrecho de Ormuz convertido en otro foco de tensión global y los enfrentamientos todavía activos en Líbano, el riesgo de una escalada regional más amplia continúa preocupando a la comunidad internacional.