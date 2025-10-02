Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Israel se jacta de que ningún barco de la flotilla ha roto el "bloqueo": "La provocación ha terminado"
El Ministerio de Exteriores confirma que ninguno de los barcos logró romper el bloqueo naval y anuncia la deportación de los voluntarios, quienes pretendían ayudar al pueblo de Gaza.

Un barco de la Flotilla Global Sumud llega al puerto de Ashdod el 2 de octubre de 2025 después de ser interceptado mientras transportaba ayuda a Gaza.EFE/EPA/ATEF SAFADI

El Ministerio de Exteriores de Israel ha asegurado este jueves que ninguno de los barcos que forman parte de la Global Sumud Flotilla logró traspasar el bloqueo naval impuesto por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre la Franja de Gaza. "La provocación ha terminado", ha dicho la entidad en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Según el Ministerio, "todos los pasajeros están a salvo y con buena salud. Los estamos trasladando a Israel, desde donde serán deportados a Europa". Además, en un claro tono de burla hacia los voluntarios que pretendían romper el bloqueo inhumano perpetrado por Israel, volvió a referirse a los barcos como "yates" y vinculó a sus integrantes con el grupo Hamás.

A pesar de ello, el Gobierno de Benjamin Netanyahu señaló que aún queda "un último barco de esta provocación", que por el momento no se ha acercado a la denominada "zona de combate activo". En caso de hacerlo, advirtieron que será interceptado como el resto de la flotilla. Por su parte, el Ejército israelí ha comenzado a trasladar a los detenidos al puerto de Asdod, en un proceso previo a su detención formal y posterior deportación.

Mientras tanto, los organizadores de la Global Sumud Flotilla denunciaron que no cuentan con información sobre el paradero de 443 de los participantes de la misión humanitaria. Además, afirmaron que los voluntarios fueron sometidos a ataques con cañones de agua y expuestos a agua contaminada. También denunciaron que sus comunicaciones fueron bloqueadas de manera sistemática desde la noche del miércoles.

Una de las principales preocupaciones del equipo jurídico de la Global Sumud Flotilla, Adalah, es el estado de salud en el que los casi quinientos activistas llegarán a Israel. Según fuentes de la organización, esperan confirmar la identidad de los detenidos una vez sean trasladados al puerto de Asdod. 

Se espera que algunos de los activistas puedan declararse en huelga de hambre. Entre los detenidos se encuentran 47 personas con nacionalidad española, así como representantes de varios países latinoamericanos: trece brasileños, seis mexicanos, tres argentinos, dos colombianos y dos uruguayos.

Bruselas pide respeto al derecho de navegación

Por su parte, la Comisión Europea ha pedido este jueves que se respete el Derecho Internacional y el derecho de navegación. En una rueda de prensa desde Bruselas, Paula Pinho, portavoz principal de la Comisión, pidió que se respeten las normas internacionales "también en aguas internacionales", sin querer entrar en mayores detalles sobre las acciones de Israel.

Respecto a la protección de la tripulación de los barcos interceptados, la portavoz comunitaria de Gestión de Crisis, Eva Hrncirova, dijo que es responsabilidad de las autoridades nacionales a través de sus servicios consulares y afirmó que la Comisión Europea no ha recibido solicitudes de asistencia ni mantiene contacto directo con los miembros de la flotilla.

