Israel califica de "lamentables" las sanciones propuestas por Von der Leyen y asegura que "fortalece a Hamás"

La respuesta de Israel a las sanciones propuestas por Ursula von der Leyen no se ha hecho esperar. El ministro de Asuntos Exteriores del país hebreo, Gideon Saar, ha calificado de "lamentable" las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, que ha propuesto sancionar a ministros israelíes y a suspender parcialmente el acuerdo comercial con Israel por su matanza indiscriminada en Gaza.

Según el titular de Exteriores israelí, estas medidas solo beneficiarán a Hamás, y a través de su cuenta de X ha acusado a Von der Leyen de "ceder a las presiones de factores que socavan las relaciones entre Israel y Europa". Además, ha señalado que se trata de "una tendencia contraria a los propios intereses de los países europeos" y ha concluido afirmando que "esta no es una relación aceptable entre socios".

Saar añadió además que algunas palabras de Von der Leyen "están manchadas por la falsa propaganda de Hamás y sus socios" y reiteró nuevamente que la comunidad internacional tiene la obligación de respaldar a Israel "en esta lucha". "Una vez más, Europa transmite un mensaje erróneo que fortalece a Hamás y al eje radical de Oriente Medio", continuó.

Entre las medidas anunciadas por Von der Leyen que tendrán que someterse a votación, razón por la que ha asegurado que será difícil articular mayorías, se destaca un "paquete de medidas para trazar un camino a seguir", que además de la sanción a ministros ultraderechistas de Israel, incluye la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación con Israel en asuntos comerciales.