La justicia europea da la razón al Supremo y abre la puerta a entregar a Puigdemont

Ya hay fallo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado este martes la razón al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena al sentenciar que la Justicia belga no puede rechazar la entrega de las personas condenadas en el marco del procés. Después de años de tiras y aflojas judiciales, el TJUE ha acordado que sí pueden ser reclamados para ser juzgados en España, políticos como el expresident catalán Carles Puigdemont.

La justicia belga ha venido argumentando su rechazo a la petición del juez español esgrimiendo que se basa en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales si no demuestra deficiencias sistémicas y generalizadas en España. Con este fallo del TJUE, se determina que no puede poner en duda las competencias del Tribunal Supremo como autoridad para emitir las euroórdenes.

Y la decisión del TJUE es inamovible. No cabe recurso alguno y es de obligado cumplimiento. Este es el final de un camino que Llarena comenzó a recorrer en marzo de 2021, cuando la justicia belga se negó a entregar al exconseller Lluis Puig, puesto que valoraban que el tribunal competente para solicitar dicha extradición era el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no el Alto Tribunal.

¿Cómo afecta la decisión del TJUE a Puigdemont?

Todos los ojos estaban puestos en el contenido de esta sentencia del TJUE y no es para menos, porque desbloquea un nuevo capítulo en el marco de las personas huidas de España para evitar las condenas derivadas del juicio del procés. En el caso de Puigdemont, la sentencia será fundamental para saber qué ocurre con su horizonte judicial.

El motivo es que el Tribunal General de la UE todavía debe resolver si levanta o no la inmunidad de la que goza como eurodiputado en el Parlamento europeo. De una forma u otra, la primera pregunta que ha formulado el juez Pablo Llarena a la justicia europea, cuál era el alcance de la emisión de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) emitidas por el Supremo, pero también la justificación para rechazarlas. Esa pregunta ya ha obtenido respuesta y era la que Llarena buscaba.

El caso particular del exconseller Lluis Puig

A quién sí afecta de una forma concreta e inmediata el pronunciamiento del TJUE es al exconseller Lluis Puig. A diferencia del propio Puigdemont, Puig no es miembro de la Eurocámara y por lo tanto no cuenta con inmunidad. Si se analiza lo ocurrido en el anterior capítulo, cuando el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya concluyó que los tribunales belgas no podían denegar la ejecución de las euroórdenes emitidas por Llarena, el abogado de la defensa tanto de Puigdemont como de Puig ya previó este falló.

Gonzalo Boye aseguro que “no implican una futura entrega” ni de Puigdemont ni del resto de fugados, y que “simplemente nos devuelven a la casilla de salida obligándonos a probar fallo generalizado del sistema y contamos con los elementos para acreditarlo si se confirman los sorprendentes criterios del Abogado General”. Criterios que han sido confirmados este martes por el propio TJUE.