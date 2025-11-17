La BBC señala cómo un exitazo de los Beatles ha inspirado a una aerolínea para 'unir' Liverpool con España

Estrella de The Beatles en el Paseo de la Fama en Los Ángeles

La BBC ha puesto el foco esta semana en cómo un clásico de los Beatles ha terminado inspirando una nueva conexión aérea entre Liverpool y España. Strawberry Fields Forever, uno de los temas más emblemáticos de la banda, vuelve a unir simbólicamente la ciudad natal de John Lennon con Almería, donde el músico escribió la primera versión del himno psicodélico en 1966.

Lennon pasó varias semanas alojado en la Casa de Santa Isabel, una mansión del siglo XIX en la costa almeriense mientras rodaba la película Cómo gané la guerra. El jardín descuidado y las puertas ornamentadas del inmueble —hoy convertido en museo— despertaron en él recuerdos de su infancia en el orfanato Strawberry Field, en Liverpool, que acabarían moldeando la letra de la canción.

Aquel capítulo, poco conocido incluso entre muchos fans, ha cobrado nueva vida con la puesta en marcha de un vuelo directo de EasyJet entre el aeropuerto John Lennon de Liverpool y Almería, operativo todos los martes y domingos. La ruta pretende aprovechar este vínculo cultural inesperado entre ambos destinos.

Desde la atracción turística Strawberry Field, su directora, Michelle Lovegrove-Huggins, celebra que el vuelo pueda animar a beatlemaníacos británicos y españoles a seguir los pasos de Lennon. Asegura que el músico encontró allí “un santuario inspirador” durante su niñez en Woolton, una historia que hoy forma parte del recorrido que ofrece el centro.

“Esta ruta no es solo un desplazamiento: es un puente cultural”, afirma Lovegrove-Huggins, convencida de que permitirá redescubrir el episodio almeriense del Beatle. El aeropuerto de Liverpool reconoce que desconocía por completo la conexión hasta que el propio equipo de Strawberry Field se la comunicó tras anunciarse los nuevos vuelos.

El portavoz del aeropuerto, Robin Tudor, subraya además que Almería se convierte así en un destino inédito para la ciudad británica, abriendo un acceso directo a una parte del sur de España hasta ahora no conectada. Un atractivo añadido tanto para turistas como para los seguidores de la banda.

El legado de Strawberry Fields Forever trascendió mucho más allá de su origen. Lennon la consideraba su obra más lograda y, tras su asesinato en Nueva York, una zona de Central Park fue bautizada con el nombre de la canción, consolidándola como uno de los símbolos más perdurables de los Beatles.