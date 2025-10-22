Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La Corte Internacional de Justicia advierte a Israel por "usar el hambre" como "método de guerra" en Gaza y le marca varias obligaciones humanitarias
La Corte Internacional de Justicia advierte a Israel por "usar el hambre" como "método de guerra" en Gaza y le marca varias obligaciones humanitarias

El principal tribunal de la ONU asegura que el estado israelí tiene la obligación de "garantizar las necesidades básicas" de la población tras la firma del alto el fuego y exige dejar trabajar a la UNRWA. Israel insiste sin pruebas en que la agencia de la ONU cooperó con Hamás el 7-O y aún hoy. 

Miguel Fernández Molina
Escombros de edificios que han sufrido ataques aéreos en la Franja de Gaza, en una imagen de archivoAhmad Hasaballah/Getty Images

La Corte Internacional de Justicia de La Haya exige a Israel "garantizar las necesidades básicas" de la población en Gaza y prohíbe "utilizar el hambre de la población civil como método de guerra".

El principal tribunal de Naciones Unidas estipula que Israel también tiene la obligación de "aceptar y facilitar" la entrada de planes de ayuda humanitaria, no bloqueando su llegada a la Franja. La Corte precisa que esos programas de 'obligada aceptación' incluyen tanto los de Naciones Unidas como los de "sus entidades".

El presidente del tribunal Yuji Iwasawa, ha precisado que "cubrir las necesidades básicas" de los gazatíes incluye por parte de Israel, a la que define como "potencia ocupante" no sólo dar paso libre a las ayudas externas, sino ofrecer "los medios necesarios para garantizar su supervivencia".

Además, ha reivindicado que, precisamente desde octubre de 2023, la agencia de la ONU ha sido "una pieza fundamental para la respuesta humanitaria" en el enclave y ha servido a los refugiados palestinos para obtener "ayuda urgente" y salvar sus vidas. "Israel tiene la obligación de no impedir las operaciones de las entidades de la ONU, de otras organizaciones y de terceros países, así como de cooperar de buena fe con ellas", ha añadido.

"Por todos estos motivos, el tribunal, de forma unánime, considera que tiene jurisdicción para emitir este documento", ha apuntado, antes de afirmar que "Israel debe cumplir sus obligaciones bajo el Derecho Internacional como potencia ocupante". Entre ellos, garantizar "que la población palestina de los territorios ocupados" cuenten con los suministros esenciales para desarrollar su vida diaria, citando agua, ropa, medicamentos y alimentos, entre otros. 

El postulado de la CIJ insta igualmente a Israel a "respetar la prohibición a la deportación y traslado forzoso de la población de los Territorios Palestinos Ocupados" y el "derecho de los presos palestinos detenidos por Israel a ser protegidos y recibir visitas del Comité Internacional de Cruz Roja".

"El libre movimiento del personal de Naciones Unidas en la zona para la entrega de esta ayuda también debe ser respetado por Israel", añade. Iwasawa dedica un capítulo a la UNRWA, que sigue sufriendo el bloqueo israelí a pesar de que las autoridades hebreas no han "ofrecido pruebas que respalden que su personal está vinculado con Hamás". "Estas acusaciones no se encuentran respaldadas".

Israel mantiene su bloqueo a la UNRWA

Desde Tel Aviv la respuesta no se ha hecho esperar. El Gobierno de Netanyahu ha cargado contra la "previsible" postura de la Corte, que califica como "otro intento político de imponer medidas políticas contra Israel bajo el pretexto del Derecho Internacional".

En un comunicado firmado por el portavoz de Exteriores, Oren Marmorstein, insisten en que "la CIJ debería haber denunciado la actividad terrorista en la que ha estado involucrada la UNRWA", llegando a repetir su tesis de que empleados de la UNRWA "participaron directamente" en la masacre del 7 de octubre "y continúan apoyando las operaciones terroristas de Hamás, todo ello bajo los auspicios de Naciones Unidas".

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 