La flotilla humanitaria vuelve a zarpar del puerto de Barcelona con destino a Gaza

La veintena de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza han vuelto a zarpar del puerto de Barcelona desde las 19:30 de este lunes. La flotilla había partido el domingo, pero durante la noche de esa misma jornada se vio obligada a regresar al puerto de la ciudad condal a causa del mal tiempo.

"Debido a las condiciones meteorológicas peligrosas, realizamos una prueba de mar y luego regresamos a puerto para dejar pasar la tormenta", explicó la organización.