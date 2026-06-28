Estados Unidos amenaza a Irán con "acabar por la vía militar" tras una jornada de intensos ataques mutuos

Un serio presidente de EEUU, Donald Trump, asiste a un almuerzo de trabajo con líderes del G7 y de Oriente Medio en Evian-les-Bains (Francia), el 16 de junio de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este domingo que sus fuerzas aéreas han atacado "instalaciones de almacenamiento de misiles y drones, así como centros de radares costeros" en Irán. Además, ha amenazado con "acabar por la vía militar" lo "iniciado", en una escalada de tensión provocada por los ataques cruzados entre Washington y Teherán en el estrecho de Ormuz.

"¡Aviones estadounidenses acaban de atacar instalaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, así como centros de radar costeros, por violar el acuerdo de alto el fuego, otra vez", ha anunciado el mandatario en una publicación en sus redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca se ha pronunciado por segunda vez tras los presuntos ataques de Irán contra dos buques comerciales en el estrecho de Ormuz, elevando así el tono de advertencia al asegurar que "puede llegar un momento en el que deje de ser razonable" tras el acuerdo de alto al fuego alcanzado entre ambos.

"¡Es muy posible que nunca aprendan! Puede que llegue un momento en el que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar por la vía militar la tarea que hemos iniciado con tanto éxito. Si eso ocurre, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!", ha advertido el presidente en su red social Truth Social.

Crece la tensión en Ormuz

Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han confirmado esta madrugada que sus fuerzas aéreas han atacado posiciones estratégicas iraníes en respuesta a la "continua agresión" de Teherán "contra el transporte marítimo comercial".

"Las fuerzas del CENTCOM lanzaron ataques en respuesta directa a la continua agresión iraní contra el transporte marítimo comercial. Aviones militares estadounidenses atacaron infraestructura de vigilancia militar iraní, sistemas de comunicación, emplazamientos de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y sistemas de lanzamiento de minas", tal y como han declarado en un comunicado en sus redes sociales.

Las fuerzas militares de Estados Unidos han advertido que estas acciones son una respuesta directa a los ataques perpetrados por Irán contra un buque comercial con bandera de Singapur, que cruzaba el estrecho de Ormuz el pasado jueves, y contra un navío panameño en esa misma vía la pasada noche.

"Irán tuvo la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego, pero optó por no hacerlo cuando sus fuerzas lanzaron un dron de ataque unidireccional", reza el comunicado.

Ataques que no cesan

Según han informado medios iraníes, varios proyectiles han impactado durante la noche en la región de Sirik y en la región de Qeshm, en la parte iraní del estrecho de Ormuz.

En concreto se han escuchado varias explosiones en la localiad de Taherui, según recoge la televisión pública iraní IRIB. Este medio asegura citando "una fuente militar informada" de que las explosiones se deben al impacto de varios proyectiles contra una torre de comunicaciones. IRIB, además, da cuenta también de varios impactos en Masan, en la región de Qeshm, una isla situada en la costa iraní, muy cerca del estratégico puento de Bandar Abbas.

Por su parte, el portal estadounidense Axios ha informado citando fuentes norteamericanas de que este ataque es en represalia por el impacto de un proyectil contra un petrolero en la mañana del sábado.

Por último, a lo largo del sábado, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), dependiente del Ministerio de Defensa británico, ha informado del impacto de un proyectil contra un petrolero en la zona del estrecho de Ormuz.

El armador del buque, que no ha sido identificado, ha informado a las 08.00 horas de este sábado de este incidente, en el que "un proyectil no identificado" ha causado "daños en el puente". "Toda la tripulación está a salvo. No se ha informado de ningún daño medioambiental hasta el momento", ha indicado la UKMTO en su comunicado.

El organismo británico ha recomendado a los buques que transiten con "cautela" por la zona y les ha emplazado a "informar de cualquier actividad sospechosa". Además, ha elevado el nivel de amenaza a "sustancial" y ha advertido de la presencia de buques de guerra que trabajan en el desminado del estrecho.

Irán ataca bases estadounidenses en Baréin y Kuwait

Por su parte, el Gobierno de Irán ha informado en las últimas horas que ha destruido ocho infraestructuras militares estadounidenses en Kuwait y Baréin en respuesta a los nuevos bombardeos de Estados Unidos contra objetivos iraníes y ha advertido de que, a partir de ahora, actuará "con mayor firmeza que antes" contra los buques que considere infractores en el estrecho de Ormuz.

"Se lanzaron misiles balísticos y drones contra ocho importantes infraestructuras del Ejército estadounidense asesino de niños en la base de Ali Al Salem, en Kuwait, y contra la Quinta Flota Naval en el puerto de Salman, en Baréin, destruyéndolas y respondiendo con firmeza a las recientes agresiones de Estados Unidos", ha anunciado la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar de élite.