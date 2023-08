La joya de la corona española del mar oposita en Polonia

La empresa pública Navantia, que se dedica al sector de la construcción naval civil y militar, ha planteado su candidatura para que Polonia compre su joya de la corona. Se trata de unos sumergibles fabricados en Cartagena que llegarían al país para reforzar el ejército.

Varsovia tiene la intención de hacerse con tres submarinos que sean diésel y eléctrico, y los S-80 de Navantia son perfectos para sus exigencias. Sin embargo, los plazos de entrega pueden torcer la operación.

Los submarinos S-80 y sus problemas iniciales

La idea de ser un país que fabricase sus propios buques sumergibles surgió durante las últimas semanas del gobierno de Aznar, con Federico Trillo al frente del Ministerio de Defensa. Se destinaron 2.135 millones de euros para fabricar cuatro sumergible con el objetivo de que el primero fuera botado en 2011 y entregado a la Armada en 2013, pero no pudo ser.

A finales de 2012, cuando un ingeniero revisaba los cálculos, se dio cuenta de que los buques estaban mal diseñados. Un exceso de peso iba a condenarles a no regresar a la superficie.

Ante este contratiempo, Navantia solicitó ayuda a la US Navy y, junto a ellos, crearon el S-80 Plus. No fue barato: hubo que a ampliar 1.771 millones de euros el presupuesto. Pero funcionó. Y el primer submarino tuvo contacto con el mar en abril de 2021, aunque el resto todavía están en proceso de construcción.

Sin embargo, el buque todavía no está en manos de la Armada Española. Aunque en un principio estaba previsto que se entregase antes de verano, será después de septiembre.