La policía de Países Bajos ha detenido a un hombre que extorsionaba y forzaba a mujeres a través de redes sociales: los agentes ahora buscan a sus víctimas

Las redes sociales son armas de doble filo para nuestra sociedad. Por un lado, pueden llegar a ser considerados espacios digitales sumamente productivos y útiles. No obstante, también se puede llegar a ser entornos virtuales tóxicos, nocivos para la salud e incluso plataformas donde se llevan a cabo actividades ilícitas.

Recientemente, las autoridades de los Países Bajos arrestaron a un hombre de 22 años acusado de agresión sexual y violación por internet. Así lo informa el medio británico BBC, por medio de uno de sus más recientes artículos.

El individuo identificado como Damian A se hacía pasar por un adolescente en internet para contactar a las víctimas y lograba persuadirlas para que le enviaran fotografías explícitas.

Después de tener bajo su posesión las imágenes, el sujeto las chantajeaba para que crearan fotos y vídeos cada vez más explícitos y sádicos. Incluyendo actos sexuales consigo mismas y lamer asientos de inodoro. Todo ello bajo la amenaza de compartir las fotos con amigos, familiares o compañeros de clase.

Además, el hombre vendió este contenido a otras plataformas, lo que contribuyó a difundir aún más el abuso, conforme a lo expuesto por las entidades polciales.

“No pensé en las consecuencias. En que se puede hacer daño a la gente”, declara Damian, tras su detención, de acuerdo con los medios holandeses. La fiscalía neerlandesa ha solicitado 9 años de prisión y tratamiento psicológico. Se espera un veredicto en las próximas semanas.

El peligroso alcance de las redes sociales

Las plataformas digitales tienen un alcance enorme. En este caso dicha capacidad fue usada para fines ilegales. Hasta el momento, las autoridades holandesas han identificado a más de 50 víctimas en países como los Países Bajos, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Alemania y Montenegro, pero temen que la cifra real sea mucho mayor.

“Estamos muy preocupados porque lo que estas chicas han tenido que soportar es extremo e intenso, y sabemos que hay más chicas, pero no sabemos quiénes son", dijo Milou van der Kolk, del Equipo de Delitos Sexuales de la Policía de Rotterdam.

En este sentido, las autoridades motivan a las personas a denunciar y también a quienes tengan acceso a estas imágenes a borrarlas inmediatamente, advirtiendo que “quedará un rastro digital”.

Si eres o has sido víctima de violencia machista o conoces a alguien que la sufra...



Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.