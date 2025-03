La prensa de EEUU reacciona a la bronca reunión entre Trump y Zelenski: "Solo ayuda al dictador de Rusia"

Un encontronazo televisado en directo por los medios de comunicación de todo el mundo. La resaca de la tensa reunión entre Donald Trump y Volodimir Zelenski ha generado numerosas reacciones en muchos lugares del mundo. En EEUU, algunos diarios como The Wall Street Journal o no han dudado en tomar partido de un intercambio de opiniones que puede marcar el porvenir de la guerra en Ucrania.

El histórico periódico estadounidense financiero ha publicado toda una declaración de intenciones en un editorial: "Putin gana con el espectáculo de Trump y Zelenski en el Despacho Oval".

Aseguran que el "dictador de Rusia" ha sido el gran benefiicado de un encuentro que cambió por el vicepresidente J.D. Vance. "La reunión, frente al mundo, se convirtió en una serie de recriminaciones", han detallado.

"La caída en picado comenzó con una extraña interjección del vicepresidente J.D. Vance, que parecía estar defendiendo la diplomacia de Trump, que Zelenski no había cuestionado", han asegurado.

Desde The Wall Street Journal creen que Zelenski "ensayó los numerosos acuerdos de paz que Putin ha hecho trizas" y "le preguntó a Vance qué sería diferente esta vez". "¿Por qué el vicepresidente intentó provocar una pelea pública? Vance ha estado recurriendo en lo que parece ser un esfuerzo por ablandar el terreno político para una rendición de Ucrania", han defendido.

"Vance reprendió a Zelenski como si fuera un niño que llega tarde a la cena. Afirmó que el ucraniano no había sido lo suficientemente agradecido por la ayuda estadounidense, aunque ha agradecido a Estados Unidos innumerables veces por su apoyo. Este no es el comportamiento de un aspirante a estadista", han recriminado.

Reconstrucción de una encerrona: la insólita bronca entre Trump y Zelenski en la Casa Blanca, punto por punto Las acusaciones lanzadas por Trump y su vicepresidente contra el líder ucraniano, con las cámaras delante, amenazan con cambiar el panorama diplomático. De momento, no hay firma del acuerdo por las tierras raras entre EEUU y Ucrania.

"El anfitrión más mentiroso, vulgar y descortés que ha habitado jamás la Casa Blanca"

Otro de los artículos de opinión más duros lo ha publicado el columnista de The New York Times, Bret Louis Stephens. Bajo el titular, "Un día de infamia estadounidense", el periodista no ha dudado en destacar que el mundo ha sido testigo de lo que pasó en el Despacho Oval.

"Llegó a Washington dispuesto a renunciar a todo lo que pudiera ofrecerle al presidente Trump, excepto la libertad, la seguridad y el sentido común de su nación. Por eso, fue recompensado con un sermón sobre modales del anfitrión más mentiroso, vulgar y descortés que haya habitado jamás la Casa Blanca", ha recriminado.

"Si Roosevelt le hubiera dicho a Churchill que pidiera la paz con Adolf Hitler en cualquier condición y que entregara las reservas de carbón de Gran Bretaña a Estados Unidos a cambio de que no le diera garantías de seguridad estadounidenses, podría haber sido algo parecido a lo que Trump le hizo a Zelenski", ha defendido.

En la columna de opinión, se ha cuestionado "hacia dónde vamos desde aquí" y considera que lo único positivo "de este fiasco" fue que el presidente de Ucrania "no firmó el acuerdo sobre los minerales ucranianos".

"Roosevelt y Reagan deben estar revolviéndose en sus tumbas, al igual que Churchill y Thatcher. Nos corresponde al resto de nosotros recuperar el honor de Estados Unidos de manos de los gánsteres que lo mancillaron en la Casa Blanca", ha justificado Bret Louis Stephens.

"Un espectáculo que horroriza al mundo"

Fuera de Estados Unidos, las críticas se recrudecen aún más contra Trump. El diario británico Daily Mail lleva en su portada un titular rotundo: "Un espectáculo que horroriza al mundo".

El medio ucraniano Kyiv Independent ha definido en un artículo editorial así lo ocurrido: "Un presidente acaba de faltarle el respeto a Estados Unidos en la Oficina Oval. No fue Zelenski".

"Es hora de decirlo claramente: los dirigentes estadounidenses han cambiado de bando en la guerra, pero el pueblo estadounidense no lo ha hecho y debería alzar la voz", defendido.