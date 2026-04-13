La revista L'Espresso refleja los abusos de los colonos israelís en Cisjordania con una fotografía que enfada al Gobierno de Israel

Un hombre con kipá, el casquete redondo que acostumbran a usar los judíos, y peyot, los dos mechones rizados típicos de los judíos ultraortodoxos, apunta con la cámara de su teléfono móvil a una mujer palestina con hiyab. Él es un colono israelí vestido de militar y sostiene un arma; ella, desarmada, una joven víctima de los cada vez más extendidos asentamientos israelís en Cisjordania. La imagen, tomada por el fotógrafo italiano Pietro Masturzo, protagoniza la última portada del semanario L'Espresso, un número que relata los abusos de los colonos israelíes, apoyados por su Ejército, y que ha recibido las críticas del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

"Es una instantánea de los abusos cotidianos que sufren quienes, por desgracia, nacieron en los territorios que los colonos reclaman para hacer realidad su sueño de un 'Gran Israel': un proyecto que se remonta a la Biblia y que pisotea el derecho internacional. [...] Se está construyendo gracias a los crímenes continuos de los colonos, con el apoyo del Ejército israelí y sin ninguna condena concreta por parte de la comunidad internacional. El conmovedor artículo de Alae Al Said, complementado con el reportaje de Pietro Masturzo, describe una campaña de limpieza étnica que sigue al genocidio en Gaza", explican desde la afamada revista semanal italiana.

En cuanto el medio italiano dio a conocer este último número, con el título de L'Abuso, a la venta desde el pasado viernes 10 de abril, la foto de la portada recibió las críticas del Gobierno israelí. Su embajador en Italia, Jonathan Peled, condenó "firmemente el uso manipulador de la portada". En su opinión, "la imagen distorsiona la compleja realidad con la que Israel debe convivir, promoviendo estereotipos y odio".

La fotografía, a pesar de las críticas, refleja de manera veraz algo que es cada vez más habitual. Otro fotógrafo, Hazem Bader, de AFP, capturó al mismo hombre y a la misma mujer que salen en la portada de L'Espresso en octubre de 2025, cuando un grupo de colonos israelíes destrozaron cientos de olivos y destruyeron tierras agrícolas con el uso de excavadoras. En Cisjordania, la cosecha de aceitunas es la principal fuente de sustento de miles de familias palestinas y, según denuncia la ONU, los ataques de los colonos a estos campos han alcanzado su nivel más alto en al menos dos décadas.

Hace unos días, un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos cifró en 36.000 los palestinos que han sido desplazados forzosamente de la Cisjordania ocupada por culpa de una expansión "sin precedentes" de los asentamientos israelíes y la cada vez mayor "presencia ilegal de colonos".

Para la ONU, la expulsión de palestinos de Cisjordania, que coincide con el desplazamiento masivo en Gaza, parece indicar una "política concertada de Israel de traslado forzoso masivo en todo el territorio ocupado", lo que ya no solo atenta contra el derecho internacional, sino que "suscita preocupaciones de limpieza étnica".