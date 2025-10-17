La solución de Israel ante las críticas por los asesinados al cruzar la línea amarilla es marcarla

"Determinar claramente". Este es el pilar de la medida que han tomado las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) ante la decena de palestinos muertos a tiros, desde el inicio del nuevo alto al fuego y acuerdo de paz, por haber cruzado a la zona de amortiguación en la que se mantienen las tropas israelíes en la Franja de Gaza. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha anunciado este viernes que esa línea amarilla trazada en un mapa, invisible en la práctica sobre el terreno, está siendo delimitada físicamente sobre este. Es decir, la están 'pintando' o marcando.

"De acuerdo con mis instrucciones, las FDI comenzaron a marcar la línea amarilla a lo largo de la cual fue trazada", ha expuesto Katz esta mañana en una publicación en su cuenta oficial de X -antes Twitter-, añadiendo que se está haciendo ya "cubriendo más del 50% de la Franja de Gaza, con marcas continuas especiales". Dicho mensaje acompaña una fotografía de una ilustración de unos pivotes de piedra con un letrero amarillo encima.

El máximo responsable militar del Ejecutivo israelí no ha ocultado que el objetivo es el de "determinar claramente dónde pasa la línea de separación política y de seguridad a lo largo de la cual fue trazada", reiterando las medidas que adoptará el Ejército de Israel. Disparar. Katz ha querido "advertir a los terroristas de Hamás y a los residentes de Gaza que cualquier violación o intento de cruzar la línea será respondido con fuego".

Más de una veintena de muertos palestinos tras la tregua

En este sentido, las autoridades gazatíes han informado de un total de 23 muertos y 122 heridos por los ataques israelíes que se han registrado posteriormente al 11 de octubre. Es decir, la entrada en vigor de la tregua. No obstante, Israel defiende que el acuerdo les permite abrir fuego contra aquellos que cruzan la zona delimitada. Un área que se irían desplazando en fases posteriores del proceso pactado. Las autoridades israelíes han justificado esas muertes señalando que dispararon contra "sospechosos" que habían cruzado dicho límite.

