Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La solución de Israel ante las críticas por los asesinados al cruzar la línea amarilla es marcarla
Global

Global

La solución de Israel ante las críticas por los asesinados al cruzar la línea amarilla es marcarla

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, sale al paso de las acusaciones de violación del alto al fuego y advierte a "los terroristas de Hamás y los residentes de Gaza" que seguirán disparando contra aquellos que crucen el límite. Más de una decena de palestinos han sido acribillados desde el acuerdo de ¿paz?

Antón Parada
Antón Parada
Vista de Ciudad de Gaza, tras la firma del alto fuego.REUTERS/Dawoud Abu Alkas

"Determinar claramente". Este es el pilar de la medida que han tomado las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) ante la decena de palestinos muertos a tiros, desde el inicio del nuevo alto al fuego y acuerdo de paz, por haber cruzado a la zona de amortiguación en la que se mantienen las tropas israelíes en la Franja de Gaza. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha anunciado este viernes que esa línea amarilla trazada en un mapa, invisible en la práctica sobre el terreno, está siendo delimitada físicamente sobre este. Es decir, la están 'pintando' o marcando.

"De acuerdo con mis instrucciones, las FDI comenzaron a marcar la línea amarilla a lo largo de la cual fue trazada", ha expuesto Katz esta mañana en una publicación en su cuenta oficial de X -antes Twitter-, añadiendo que se está haciendo ya "cubriendo más del 50% de la Franja de Gaza, con marcas continuas especiales". Dicho mensaje acompaña una fotografía de una ilustración de unos pivotes de piedra con un letrero amarillo encima. 

El máximo responsable militar del Ejecutivo israelí no ha ocultado que el objetivo es el de "determinar claramente dónde pasa la línea de separación política y de seguridad a lo largo de la cual fue trazada", reiterando las medidas que adoptará el Ejército de Israel. Disparar. Katz ha querido "advertir a los terroristas de Hamás y a los residentes de Gaza que cualquier violación o intento de cruzar la línea será respondido con fuego".

Más de una veintena de muertos palestinos tras la tregua

En este sentido, las autoridades gazatíes han informado de un total de 23 muertos y 122 heridos por los ataques israelíes que se han registrado posteriormente al 11 de octubre. Es decir, la entrada en vigor de la tregua. No obstante, Israel defiende que el acuerdo les permite abrir fuego contra aquellos que cruzan la zona delimitada. Un área que se irían desplazando en fases posteriores del proceso pactado. Las autoridades israelíes han justificado esas muertes señalando que dispararon contra "sospechosos" que habían cruzado dicho límite.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 