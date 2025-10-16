Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Israel es responsable del 95% de asesinatos de periodistas y trabajadores de medios en Oriente Medio desde octubre de 2023
El asesinato de periodistas es considerado un crimen de guerra.

Manifestantes muestran carteles con periodistas asesinados en Gaza durante una vigilia frente al The New York Times.Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images

Más de tres de cada cuatro periodistas y/o trabajadores de medios de comunicación asesinados en todo el mundo en los últimos dos años eran palestinos en Gaza, 237 personas de un total de 252, según los últimos datos actualizados del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Solo en Oriente Medio, Israel es responsable directo del 95% de asesinatos de periodistas y/o trabajadores de medios desde el 7 de octubre de 2023.

Pese a la magnitud de los datos, podrían ser aun peores. El CPJ investiga todavía "más de 130 casos adicionales de posibles asesinatos, arrestos y lesiones de periodistas, y daños a oficinas y viviendas de medios de comunicación, casos que siguen siendo difíciles de documentar y verificar". Sí han logrado establecer, sin embargo, que además de los 237 periodistas asesinados en Gaza, 152 resultaron heridos; 92, detenidos; y dos periodistas han sido reportados como desaparecidos. Estas cifras convierten el genocidio en Gaza como el periodo más letal para los periodistas desde que el CPJ comenzara a recopilar datos en 1992.

Los asesinatos de periodistas no cesaron tampoco tras el pacto alcanzado entre Israel y Hamás para un alto el fuego en Gaza. El pasado 12 de octubre, el periodista palestino Saleh Aljafarawi "fue asesinado a tiros por miembros de una milicia armada vinculada a Israel mientras cubría enfrentamientos en el barrio de Sabra", según informó Al Jazeera. Meses antes, Aljafarawi había declarado al canal catarí que vivía "con miedo cada segundo, especialmente después de escuchar lo que la ocupación israelí decía" sobre su trabajo.

Aljafarawi había dejado una carta de despedida para compartir en caso de su fallecimiento. "He sentido la pérdida de muchas veces, pero nunca dudé en transmitir la verdad tal como es: una verdad que servirá de testimonio contra quienes guardaron silencio y de honor para quienes se mantuvieron firmes", escribió en la misiva recogida por el propio CPJ.

Este último asesinato ejemplifica, según ha declarado Sara Qudah, directora regional del CPJ, "los peligros que persisten para los periodistas en Gaza, incluso después de alcanzarse un acuerdo de alto el fuego". Por ello, desde el Comité insisten en instar a la comunidad internacional que exija "responsabilidades a Israel por sus ataques ilegales contra periodistas, garantizar que los medios de comunicación internacionales tengan acceso inmediato e independiente a Gaza, y abrir corredores humanitarios" para ellos.

El asesinato de periodistas, según han denunciado en repetidas ocasiones desde Reporteros sin Fronteras, se enmarca en la definición de "ataque indiscriminado" que ofrece el derecho internacional. Son crímenes de guerra.

