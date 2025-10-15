Incumplimientos cruzados en Gaza: los puntos de fricción para aplicar la 'paz'

Vehículos de la Cruz Roja transportan los cuerpos de los rehenes fallecidos que habían estado retenidos en Gaza, en la noche del 14 de octubre de 2025.

El alto el fuego pactado entre Hamás e Israel a instancias de Estados Unidos que entró en vigor el pasado viernes ha dejado ya avances de calado: han cesado los bombardeos, han regresado a casa los rehenes vivos y se ha procedido a la liberación de miles de presos. El presidente norteamericano, Donald Trump, ya habla de la segunda fase de su hoja de ruta en vigor y exige al grupo palestino su desarme pero, antes, quedan otras condiciones por cumplir.

Y está habiendo problemas, con violaciones cruzadas de las promesas. Las dos partes buscan a lo que agarrarse para acusar al otro. Por ahora, ni se están devolviendo todos los cuerpos de los secuestrados que seguían en la franja ni se están abriendo los pasos para permitir la entrada de ayuda humanitaria vital. Eso es lo fundamental. Hay avances y se esperan más en las próximas horas, pero también incertidumbre, porque la fragilidad del proceso es enorme.

Esta noche, otros cuatro cuerpos de supuestos rehenes, entregados Hamás a la Cruz Roja dentro de la Franja de Gaza, fueron recibidos por el Ejército israelí y el Servicio de Inteligencia Militar (Shin Bet), según confirmaron las Fuerzas Armadas del país a EFE. La Oficina del Primer Ministro de Israel, posteriormente, confirmó la recepción de los cadáveres de la Cruz Roja, que fueron trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense del Ministerio de Salud.

El Gobierno israelí aseguró que "todas las familias de los secuestrados" fueron informadas y "les acompañamos en este difícil momento". "Seguiremos actualizando la información con datos confiables según sea necesario", concluyó el comunicado.

Previamente, la Cruz Roja había recibido del partido-milicia en la ciudad de Gaza los cuatro ataúdes con los cuerpos aparentemente de los rehenes. Si se confirman sus identidades, ya serían ocho los restos mortales de rehenes entregados por Hamás a Israel y quedarían 20 aún en la Franja.

El Ejército israelí había confirmado ayer la identidad de cuatro muertos entregados por Hamás, los rehenes Guy Iluz y Bipin Joshi, así como otros dos cautivos fallecidos cuyos nombres aún no han sido autorizados para su publicación. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a las familias de que sus seres queridos han sido devueltos para ser enterrados", señaló un comunicado castrense, tras finalizar el proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense, en colaboración con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, de los cuerpos entregados el lunes por Hamás.

Según indicó el Ejército, Guy Iluz resultó herido y fue secuestrado con vida por la organización islamista Hamás tras escapar del festival de música Nova hacia la zona de Tel Gama. "Guy falleció a causa de sus heridas tras no recibir la atención médica adecuada mientras estuvo cautivo de Hamás. Tenía 26 años al momento de su muerte", detalló. Bipin Joshi, ciudadano nepalí de 23 años, fue secuestrado por Hamás desde un refugio en el kibutz Alumim. "Se estima que fue asesinado en cautiverio durante los primeros meses de la guerra", añadió el comunicado.

Israel, no obstante, insiste en que faltan 20 y que eso incumple la promesa de entregar a los rehenes. Desde el lado palestino, esa queja se ve como una maniobra para tensar la cuerda, toda vez que entienden que el acuerdo no estipula que la devolución de los 28 cuerpos deba realizarse dentro del plazo de 72 horas aplicable a los cautivos vivos, matiza Al Jazeera. Ya en enero, Tel Aviv admitió la dificultad de recuperar los cadáveres: el jefe del Mossad se reunió con las familias de los cautivos e incluso lo discutió mucho antes de que se alcanzara el acuerdo. Se cree que pueden estar también entre escombros, como los más de 14.000 desaparecidos palestinos que sigue habiendo en la franja.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reconoció el martes que cabían esperar retrasos, describiendo la entrega de los restos de todos los rehenes como un "enorme desafío", dadas las dificultades para encontrar cuerpos entre los escombros del territorio.

"La búsqueda de restos humanos es, obviamente, un desafío aún mayor que la liberación de las personas vivas", declaró Christian Cardon, funcionario del CICR, en una rueda de prensa en Ginebra.

Sin embargo, as autoridades militares israelíes creen que Hamás sabe dónde se encuentran más restos de los rehenes y han retrasado deliberadamente su traslado, informó el periódico Haaretz. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha instado al grupo armado a liberar los cuerpos restantes, afirmando que era necesario para facilitar la siguiente fase del plan de Gaza. "Se ha aliviado un gran peso, pero el trabajo no ha terminado. ¡Los muertos no han regresado, como se prometió!", publicó en redes sociales. "¡La Fase Dos comienza AHORA MISMO!".

Un camión con ayuda humanitaria, por las calles de Khan Younis, al sur de Gaza, el 14 de octubre de 2025. Ramadan Abed / Reuters

Muertos en la línea amarilla...

El Ejército israelí también mató este martes a seis personas en tres incidentes diferentes en la ciudad de Gaza (norte) y en Jan Yunis (sur) cuando se encontraban en zonas cercanas a la llamada "línea amarilla", la que marca la retirada parcial de sus soldados. Según informaron a EFE fuentes médicas locales, se trata de cuatro personas que murieron por fuego israelí en el barrio de Shujaia de la capital gazatí, una más que falleció en el barrio de Al Shaaf de la misma ciudad y una cuarta que murió en la zona de Al Foukhari de Jan Yunis, en todos los casos cerca de la línea a donde se han retirado las tropas de Israel. Tel Aviv insiste en que a delimitación es clara y que entenderá como una violación de lo pactado cualquier acercamiento al límite.

Esta mañana, se han vuelto a registrar disparos de tanques en el norte de la franja, pero aún no se han reportado daños o víctimas.

Hazem Qassem, portavoz de Hamás, afirmó que los tiroteos habían roto los acuerdos de alto el fuego y que Israel estaba intentando "evadir sus compromisos con los mediadores".

También se han reportado tiroteos, palizas y redadas en gran parte de Gaza, donde Hamás prosigue con sus esfuerzos por restablecer su autoridad en el territorio, enviando combatientes armados a las calles y atacando a quienes se oponían a su dominio o estaban alineados con Israel.

... pero algo de luz en la ayuda

Por su parte, en el lado palestino la urgencia es que entren alimentos, agua, medicinas, combustible, tiendas de campaña y material de abrigo, porque por ahora llega a cuentagotas. El paso de Rafah, en el sur, frontera con Egipto, no se ha abierto aún. El cruce debía abrirse hoy, de acuerdo con el acuerdo de 20 puntos acordado la semana pasada, que exigía un aumento de la ayuda a niveles no vistos durante el breve alto el fuego de marzo.

El 7 de mayo de 2024, las fuerzas israelíes tomaron los cruces de Karem Abu Salem (conocido como Kerem Shalom en Israel) y Rafah, bloqueando así el acceso de toda la ayuda a Gaza desde Egipto, a través de lo que la ONU describió como las "arterias" de la ayuda de Gaza.

La toma se produjo un día después de que las fuerzas israelíes invadieran la ciudad de Rafah, obligando a más de un millón de personas a huir en las semanas siguientes.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel reabrir el cruce de Rafah el 24 de mayo del mismo año, tras una solicitud de emergencia de Sudáfrica. Sin embargo, el cruce permaneció cerrado, con acceso limitado a través del cruce adyacente de Karem Abu Salem.

Los residentes de Rafah sólo pudieron regresar a la ciudad destruida tras el inicio de un alto el fuego temporal el 19 de enero de 2025. El cruce de Rafah se reabrió temporalmente para permitir evacuaciones médicas en febrero, antes de que Israel emitiera nuevas órdenes de evacuación forzosa para Rafah a finales de marzo. Nada más.

Ahora, como represalia por el retraso en la entrega de cuerpos, Israel avisó en las últimas horas a Naciones Unidas que iba a reducir a la mitad el número de camiones y no permitir la apertura del cruce de Rafah, esencial también para permitir la evacuación médica de miles de palestinos que necesitan tratamiento fuera de Gaza.

No obstante, a primera hora de esta mañana, la emisora pública israelí Kan informó de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha decidido reabrir el cruce hoy mismo, como se había previsto inicialmente en el acuerdo de alto el fuego de la semana pasada. "La decisión se revirtió después de que Hamás devolviera los cuerpos de cuatro cautivos más el martes por la noche y anunciara que devolvería más más tarde hoy", indica la emisora.

El movimiento humanitario, no obstante, ha mejorado en los últimos días, con equipos que ahora pueden "llegar a zonas que antes estaban aisladas", informó este martes 14 de octubre el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Jens Laerke. Durante una conferencia de prensa en Ginebra, Laerke dijo que la situación sobre el terreno sigue siendo "muy cambiante", pero que existen señales de progreso. "Tenemos evidencia de nuestros colegas en el terreno que confirman que los trabajadores humanitarios ahora pueden desplazarse con mayor facilidad en muchas áreas", indicó. "Los equipos están llegando a personas en lugares que antes estaban completamente incomunicados", señaló, según recoge la agencia Anadolu.

"Así que las restricciones de movimiento dentro de Gaza son claramente mejores ahora que en el pasado", añadió, al indicar que los equipos están aprovechando la oportunidad para preposicionar suministros y entregar toda la asistencia posible.

Según OCHA, durante el fin de semana se registraron 310.000 desplazamientos individuales de personas, principalmente del sur al norte de Gaza, junto con otros 23.000 movimientos en distintas direcciones.

Laerke también se refirió al ingreso de ayuda humanitaria, señalando que, aunque se prevé una expansión bajo el plan de alto al fuego de 20 puntos, su implementación aún no ha comenzado. Añadió que actualmente hay 190.000 toneladas métricas de ayuda posicionadas en la región, incluidos Jordania, Cisjordania y Egipto, a la espera de aprobación para su entrega en Gaza, una cifra superior a las 170.000 toneladas reportadas previamente.

Especialmente compleja es la situación de la infraestructura sanitaria de Gaza, que ha sido atacada sistemáticamente por las fuerzas israelíes desde octubre de 2023, dejándola en ruinas. Los ataques israelíes han herido a casi 170.000 personas, que han necesitado asistencia en estos meses. Ahora, miles de personas necesitan rehabilitación y tratamiento a largo plazo, incluyendo cientos con extremidades amputadas, parálisis y ceguera. Sin embargo, los servicios de salud de Gaza han colapsado casi por completo.

Unos 38 hospitales y docenas de centros de salud han sido destruidos o se han visto obligados a cerrar, dejando a la población prácticamente sin acceso a atención médica. Una grave hambruna azota la Franja, donde uno de cada cuatro niños padece desnutrición aguda. Las agencias de ayuda humanitaria también advierten que la hambruna se está extendiendo rápidamente.