Las claves del plan de la Autoridad Palestina para reconstruir Gaza: tres fases, cinco años, mando nacional y sin Hamás

La Autoridad Palestina tiene mucho que decir en el futuro de Gaza. Adelantándose a futuros acontecimientos, ha presentado su propio plan para la reconstrucción de la Franja, tras dos años de devastación por los bombardeos israelíes y en el que Hamás quedaría fuera de la ecuación, como detalla el plan de paz ideado por Trump.

El proyecto de reconstrucción de la Autoridad Palestina lo ha presentado el primer ministro, Mohamed Mustafá, que ha defendido un proceo "unificado" para los próximos cinco años, basado en tres fases y con un montante inicial de 67.000 millones de dólares (unos 57.400 millones de euros), una cifra equivalente al cálculo de daños hecho recientemente por la ONU.

El objetivo expresado por el número dos de la AP es "restaurar la dignidad y la esperanza" de un enclave hoy convertido en ruinas y con, al menos, 68.000 víctimas mortales.

Como ha puntualizado el primer ministro de Palestina, la iniciativa surge del llamado Plan Árabe para la Reconstrucción, Recuperación y Desarrollo de Gaza, adoptado durante la cumbre de marzo en Egipto y encuadrado en un "liderazgo de Palestina" que ahora toma la AP, bajo la premisa de que la reconstrucción "debe ser dirigida por los palestinos".

"El Gobierno palestino se muestra firme en su decisión a liderar un proceso nacional de reconstrucción con ayuda de los países árabes", ha afirmado el número dos de Mahmud Abbás, que busca "reconstruir Gaza como parte conectada y abierta del Estado de Palestina, de acuerdo con las resoluciones de la ONU y la Declaración de Nueva York".

El comunicado recogido por la agencia palestina WAFA detalla el reparto de los 67.000 millones en las tres fases. La primera, denominada de emergencia, se centrará en la reconstrucción temprana de viviendas y otras infraestructuras básicas y contará con una financiación inicial de 3.500 millones de dólares (alrededor de 2.900 en euros) y una duración prevista de seis meses.

En ella, además de la citada restauración de viviendas y servicios básicos, se incluyen la retirada de las toneladas de escombros, la inversión para crear empleos en la zona y el refuerzo (o recuperación, en muchos casos) de los servicios sanitarios, psicológicos, de asistencia a discapacitados y educativos.

La segunda será la más extensa de las fases, con una duración prevista de tres años en un enfoque más amplio, para lo que se estipulan 30.000 millones (25.700 en euros), mientras que la fase final se denomina escuetamente 'de reconstrucción' y se orientará a una recuperación "sostenible" y una "reactivación duradera" de la actividad económica.

Más allá de los plazos temporales, la estrategia de reconstrucción para este lustro cuenta con un total de 56 subprogramas, agrupados en 18 sectores. Los bloques principales son vivienda, economía, servicios sociales, infraestructuras y gobernanza, asunto clave para la Autoridad Palestina, que cierra la puerta a Hamás y que llama a la "unidad nacional".

"Sin unas fuertes y unificadas instituciones nacionales, los riesgos de la ineficiencia o incluso del colapso de los servicios básico serían extremadamente altos", advierte el alto mando palestino, que culmina con una reivindicación "clara" a la comunidad internacional

"La reconstrucción de Gaza debe ser dirigida por los palestinos, respaldada por los árabes y apoyada internacionalmente, garantizando no sólo la reconstrucción de Gaza sino también el restablecimiento de la esperanza, la dignidad y la estabilidad para su pueblo".