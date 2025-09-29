Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La UE responde al desafío nuclear de Israel: estas son las sanciones reactivadas
Global

Global

La UE responde al desafío nuclear de Israel: estas son las sanciones reactivadas

La decisión se toma después de constatar un "incumplimiento significativo" de los compromisos adquiridos en el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), firmado en 2015.

Ana Beatriz Micó Catalán
Ana Beatriz Micó Catalán
Siluetas de misiles con la bandera de Irán.Getty Images

El Consejo de la Unión Europea ha decidido este lunes restablecer una batería de sanciones contra Irán por sus actividades de proliferación nuclear, después de constatar un "incumplimiento significativo" de los compromisos adquiridos en el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), firmado en 2015.

"Hoy, el Consejo ha acordado volver a imponer una serie de medidas restrictivas en relación con las actividades de proliferación nuclear de Irán, que habían sido suspendidas con la entrada en vigor del acuerdo nuclear en 2015", señala el comunicado oficial.

La decisión se produce tras la reintroducción de las sanciones de la ONU, después de que el Consejo de Seguridad no prorrogara su levantamiento, al activarse el mecanismo de "reinicio rápido" promovido por Francia, Alemania y el Reino Unido (E3).

El alcance de las sanciones

Las sanciones reintroducidas incluyen tanto las adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde 2006, automáticamente transpuestas al derecho europeo, como medidas autónomas de la propia UE.

En materia individual, se aplican "prohibiciones de viaje para particulares, congelación de activos para personas y entidades y, en consonancia con ello, la prohibición de poner fondos o recursos económicos a disposición de las personas incluidas en la lista".

En el ámbito económico y financiero, la UE restablece sanciones que abarcan sectores clave como el comercio y el transporte. Entre ellas, destacan las siguientes:

  • Prohibición de exportar armas a Irán y de transferir artículos, materiales o tecnologías vinculadas al enriquecimiento de uranio y a programas de misiles balísticos.
  • Veto a la importación, compra y transporte de petróleo crudo, gas natural, productos petroquímicos y petrolíferos.
  • Prohibición de vender o suministrar equipos clave para el sector energético, así como oro, metales preciosos, diamantes, ciertos equipos navales y programas informáticos sensibles.
  • Congelación de los activos del Banco Central de Irán y de los principales bancos comerciales iraníes, junto a mecanismos de control de transferencias financieras.
  • El transporte es otro de los sectores afectados. La UE anunció que volverá a impedir el acceso a sus aeropuertos a los vuelos de carga iraníes y prohibirá el mantenimiento o servicio de aeronaves y buques iraníes que transporten materiales o mercancías prohibidas.

El trasfondo del acuerdo nuclear

El Plan de Acción Integral Conjunto se firmó el 14 de julio de 2015 entre Irán, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos) y Alemania, con el apoyo de la Unión Europea. 

El objetivo era asegurar que el programa nuclear iraní se destinara "exclusivamente a fines civiles y pacíficos". La resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU respaldó el acuerdo, estableciendo un calendario para levantar las sanciones en enero de 2016.

Como resultado, la UE suspendió todas las medidas restrictivas relacionadas con la energía nuclear, aunque advirtió que serían reintroducidas si Teherán incumplía lo pactado. Esa advertencia se materializó el 28 de agosto de 2025, cuando el E3 notificó a la ONU que Irán no respetaba sus compromisos, activando el mecanismo de snapback.

El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, junto con Francia y Alemania, recomendó formalmente al Consejo reactivar las sanciones. Ante la falta de una nueva resolución del Consejo de Seguridad que impidiera ese proceso, las medidas quedaron restablecidas el 17 de septiembre de 2025.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Ana Beatriz Micó Catalán
Ana Beatriz Micó Catalán
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en HuffPost España, informando sobre los principales temas de actualidad de una manera cercana y sencilla para que sean fáciles de comprender.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo: actualidad nacional e internacional, política, sociedad, deporte… Me gusta estar al tanto de lo que pasa y contarlo con claridad.


No obstante, si hay algo que realmente disfruto es meterme de lleno en temas de denuncia social. He cubierto desde las protestas de sanitarios y bomberos hasta los problemas de los vecinos afectados por la línea 7B del metro de Madrid, siempre con la intención de dar voz a quienes más lo necesitan.


También tengo mi lado futbolero. Me encanta escribir sobre fútbol y uno de los proyectos que más he disfrutado fue la Enciclopedia de la Eurocopa en As, donde repasé toda la historia de la selección española en el torneo. En resumen, escribo sobre lo que pasa, lo que duele y lo que nos apasiona.

 

Mi trayectoria

Mi andadura empezó cuando apenas era una adolescente. Recuerdo aprovechar cualquier rato libre en el instituto para redactar mis crónicas, previas y artículos de opinión en la agenda.


Comencé a escribir de forma más profesional cuando colaboré con varias páginas webs escribiendo sobre el Real Madrid CF y el Elche CF. Entre ellas destacan, VAVEL o Franjiverdes. Paralelamente, estudié la carrera de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche.


Al final de mis estudios, realicé prácticas como Community Manager en la Institución Ferial Alicantina (IFA). A continuación, pasé a hacerlas en el Diario AS, en la sección de Fútbol, antes de pasar a trabajar con colaboradora en este medio en la sección de Actualidad.  

 

 

Cómo contactar conmigo:

 