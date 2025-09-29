La UE responde al desafío nuclear de Israel: estas son las sanciones reactivadas

El Consejo de la Unión Europea ha decidido este lunes restablecer una batería de sanciones contra Irán por sus actividades de proliferación nuclear, después de constatar un "incumplimiento significativo" de los compromisos adquiridos en el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), firmado en 2015.

"Hoy, el Consejo ha acordado volver a imponer una serie de medidas restrictivas en relación con las actividades de proliferación nuclear de Irán, que habían sido suspendidas con la entrada en vigor del acuerdo nuclear en 2015", señala el comunicado oficial.

La decisión se produce tras la reintroducción de las sanciones de la ONU, después de que el Consejo de Seguridad no prorrogara su levantamiento, al activarse el mecanismo de "reinicio rápido" promovido por Francia, Alemania y el Reino Unido (E3).

El alcance de las sanciones

Las sanciones reintroducidas incluyen tanto las adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde 2006, automáticamente transpuestas al derecho europeo, como medidas autónomas de la propia UE.

En materia individual, se aplican "prohibiciones de viaje para particulares, congelación de activos para personas y entidades y, en consonancia con ello, la prohibición de poner fondos o recursos económicos a disposición de las personas incluidas en la lista".

En el ámbito económico y financiero, la UE restablece sanciones que abarcan sectores clave como el comercio y el transporte. Entre ellas, destacan las siguientes:

Prohibición de exportar armas a Irán y de transferir artículos, materiales o tecnologías vinculadas al enriquecimiento de uranio y a programas de misiles balísticos .

a Irán y de vinculadas al y a . Veto a la importación, compra y transporte de petróleo crudo, gas natural, productos petroquímicos y petrolíferos .

. Prohibición de vender o suministrar equipos clave para el sector energético , así como oro , metales preciosos, diamantes , ciertos equipos navales y programas informáticos sensibles.

, así como , preciosos, , ciertos y sensibles. Congelación de los activos del Banco Central de Irán y de los principales bancos comerciales iraníes , junto a mecanismos de control de transferencias financieras.

, junto a mecanismos de financieras. El transporte es otro de los sectores afectados. La UE anunció que volverá a impedir el acceso a sus aeropuertos a los vuelos de carga iraníes y prohibirá el mantenimiento o servicio de aeronaves y buques iraníes que transporten materiales o mercancías prohibidas.

El trasfondo del acuerdo nuclear

El Plan de Acción Integral Conjunto se firmó el 14 de julio de 2015 entre Irán, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos) y Alemania, con el apoyo de la Unión Europea.

El objetivo era asegurar que el programa nuclear iraní se destinara "exclusivamente a fines civiles y pacíficos". La resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU respaldó el acuerdo, estableciendo un calendario para levantar las sanciones en enero de 2016.

Como resultado, la UE suspendió todas las medidas restrictivas relacionadas con la energía nuclear, aunque advirtió que serían reintroducidas si Teherán incumplía lo pactado. Esa advertencia se materializó el 28 de agosto de 2025, cuando el E3 notificó a la ONU que Irán no respetaba sus compromisos, activando el mecanismo de snapback.

El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, junto con Francia y Alemania, recomendó formalmente al Consejo reactivar las sanciones. Ante la falta de una nueva resolución del Consejo de Seguridad que impidiera ese proceso, las medidas quedaron restablecidas el 17 de septiembre de 2025.