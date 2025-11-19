Ni drones ni misiles: el acuerdo de Ucrania que le puede dar el arma capaz de cambiar el curso de la guerra

Ucrania ha firmado un acuerdo con Francia para hacerse con hasta 100 aviones de combate Rafale. El documento tendrá una duración de 10 años y gracias a él Kiev podrá disponer de modelos mejorados de la aeronave, varios radares, reservas de misiles y bombas guiadas, y ocho sistemas de misiles tierra-aire SAMP-T, según adelantó el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, ha calificado el acuerdo como "histórico".

La firma del documento se produjo durante la novena visita oficial del ucraniano a Francia para estrechar los "lazos energéticos, económicos y de defensa" entre ambas naciones, así como para visitar junto al dirigente francés, Emmanuel Macron, la sede de la "fuerza multinacional de Ucrania", compuesta por 35 países.

"Vamos a seguir apoyando a Ucrania para regenerar y modernizar sus fuerzas armadas y tener la capacidad disuasoria frente a la agresión", ha subrayado por su parte Macron, quien ha asegurado que este acuerdo es "una demostración de la voluntad de Francia de poner su excelencia industrial y tecnológica en el corazón de Ucrania y de Europa".

La ayuda francesa llega en un punto clave del conflicto. Justo cuando los esfuerzos estadounidenses para llegar a un acuerdo de un alto el fuego parecen haberse frenado y a apenas unos meses del cuarto aniversario de la guerra. "Este acuerdo entre Francia y Ucrania supone un golpe político para Rusia", ha defendido Oleksandr Merezhko, presidente del comité de asuntos exteriores del parlamento de Ucrania.

"Entramos en una nueva etapa en nuestra colaboración porque Ucrania es la primera línea de defensa de Europa (...) Si Ucrania no tiene una fuerza robusta y creíble, Rusia seguirá atacando", ha advertido el mandatario francés, quien ha dejado claro que su objetivo es "una paz duradera y justa, que permita a Ucrania ser un país soberano, independiente, libre y europeo".