Lecornu tacha de "ridículo estancamiento" la situación política en Francia y vuelve a reclamar que se aprueben los presupuestos

Dimite y vencerás. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha celebrado este sábado su primer acto público después de que el presidente Emmanuel Macron le nombrara de nuevo, este viernes, primer ministro tras presentar su dimisión de principios de esta semana.

Este mismo sábado, horas después de volver a decir "sí" al dirigente francés, Lecornu ha vuelto a mandar un mensaje al resto de partidos políticos. En concreto, le ha hecho un guiño a la izquierda, planteando la posibilidad de modificar la reforma que retrasó la edad de jubilación. "Todos los debates son posibles, siempre que se mantengan en un marco real y realista, incluso en cuestiones presupuestarias", ha indicado.

Pese a todo, ha defendido un gobierno "libre, no encarcelado por partidos". Mientras tanto, ha confesado que va a trabajar para intentar alcanzar acuerdos de cara a los presupuestos.

"O las fuerzas políticas me ayudan y trabajamos juntos para lograrlo, o no lo hacen. Así es como garantizamos que haya un presupuesto para la seguridad social para el 31 de diciembre", ha apuntado.

Después de lo que ha pasado en la última semana, Lecornu cree que "lo ridículo es el estancamiento en el que se encuentra toda la escena política desde hace varios días" y ha reiterado que su "misión" es aprobar unos nuevos presupuestos antes del 31 de diciembre.

"A principios de semana lo tuve claro: mi misión estaba cumplida", ha contado, antes de asegurar que el problema era que "no había muchos candidatos" para el cargo y decidió seguir en el puesto. "Para ser completamente transparente, (...) no tengo ninguna agenda. Mi única ambición es salir de este momento, que es objetivamente muy difícil para todos", ha añadido.

Lecornu, que lo va a tener difícil para aprobar unas nuevas Cuentas públicas, ha tratado de acercarse al resto de formaciones, hablando de la necesidad de mejorar la "seguridad cotidiana" y "el rechazo a esta violencia que crece en la sociedad" como punto que "puede generar un amplio consenso dentro de la clase política".