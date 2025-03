Macron anuncia una misión francobritánica a Ucrania para estudiar despliegue fuerza de paz

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (i), el presidente francés Emmanuel Macron (c) y el primer ministro británico Keir Starmer (d) durante la cumbre de 31 países se reúnen este jueves en París para discutir cómo seguir ayudando a Ucrania en la guerra pero también para apoyar al país a largo plazo, incluyendo en un hipotético acuerdo de paz.

Este jueves ha tenido lugar la reunión entre las delegaciones de 31 países convocada en París por el mandatario francés, Emmanuel Macron, donde los principales líderes se han puesto de acuerdo en que la retirada de sanciones Rusia antes de alcanzar la paz sería un error.

"Abandonar las sanciones sería un grave error", ha destacado el canciller alemán en funciones, Olaf Scholz, quien ha añadido que "no tiene sentido acabar con las sanciones hasta que no se alcance la paz", algo que todavía no se ha conseguido. Además de defender la imposición y mantenimiento de sanciones, Scholz también ha pedido a Rusia que acepte la propuesta de alto el fuego compartida por Estados Unidos.

Mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha vuelto a reafirmar la postura de su alianza y ha reiterado que "vamos a seguir apoyando al pueblo ucraniano", durante la rueda de prensa que se ha celebrado de manera posterior a la reunión entre los diferentes mandatarios.

El francés también ha informado sobre la creación fuerzas de garantías, un equipo franco británico que se acercará hasta Ucrania para comprobar las necesidades del país en el contexto militar. Además, dicha misión también estudiará con responsables ucranianos el diseño de las futuras Fuerzas Armadas de ese país.

El presidente de Ucrania, por su parte, ha pedido desconfiar de las intenciones de Rusia al afirmar que "todo el mundo entiende que no quiere ningún tipo de paz" y pidió a los aliados "hablen con una sola voz" para presionar a Moscú.

No hay unanimidad en Europa sobre la participación en una fuerza de paz en Ucrania

El presidente francés ha recalcado que no hay unanimidad en Europa acerca de la participación de una fuerza de paz en Ucrania, pues unos países "no tienen la capacidad" y otros no tienen el consenso político externo.

A pesar de ello, también ha insistido en que la unanimidad no es necesaria y que finalmente "habrá una fuerza de paz" enviada por "varios países europeos", que no ha concretado.

Otra de las cuestiones en la que se ha centrado el debate ha sido la disuasión nuclear francesa y británica, la cual, según el británico Keir Starmer, se espera que sea compartida por varios países europeos. "Nos comprometimos a ello con la OTAN, así que en ese sentido ya estamos comprometidos", ha destacado Starmer, quien ha denunciado los "juegos" de Rusia en el alto el fuego propuesto por Estados Unidos.

A la reunión han asistido las delegaciones de 31 países de la UE y la OTAN, entre ellos España, con el objetivo de preparar una estrategia común para ayudar a Ucrania a defenderse frente a la agresión rusa en el corto plazo, en el marco de un conflicto que ya ha cumplido los tres años de duración.