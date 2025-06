Los Ángeles declara el toque de queda ante la tensión por las redadas y las protestas

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció esta madrugada la entrada en en vigor un toque de queda de emergencia en el centro de la ciudad a partir de esta noche, como respuesta al aumento de tensiones en las manifestaciones, tras las recientes redadas migratorias y el despliegue de tropas federales en la zona.

Esta restricción llega tras cinco días de protestas en la ciudad y ha entrado en vigor esta noche a partir de las 20.00 hora local (las 5:00 en Madrid) hasta las 6.00 (nuestras tres de la tarde) del miércoles y abarca aproximadamente un área de 2,5 kilómetros cuadrados. Bass aseguró que aún no se ha definido cuánto tiempo permanecerá en vigor el toque de queda, aunque se prevé que se extienda por varios días.

Las autoridades decidieron imponer la medida ante los disturbios y actos vandálicos nocturnos que persisten tras las protestas de parte de grupos que se niegan a dispersarse.

"El toque de queda ha sido considerado durante varios días, pero claramente, después de la violencia que tuvo lugar anoche, 23 negocios saqueados, y ya sólo ante la naturaleza extensa y generalizada del vandalismo, llegamos a un punto de inflexión y declaramos el estado de emergencia y pedimos el toque de queda", dijo la alcaldesa en una conferencia de prensa.

El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, detalló que los únicos exentos del toque de queda son residentes dentro del área designada, personas en situación de calle, personal de medios acreditados, así como los trabajadores de seguridad pública y servicios de emergencia. McDonell también señaló que este martes fueron detenidas 67 personas por bloquear "ilegalmente" la Autopista 101 durante la quinta jornada de manifestaciones en el centro de la ciudad.

La pelea política

Las protestas en Los Ángeles comenzaron el viernes por la tarde tras las redadas de inmigración de parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Trump ha decidido enviar miles de soldados a Los Ángeles, pese a que las autoridades locales no lo han solicitado y acusan al presidente de querer escalar la tensión. Las protestas, en su quinto día, no ceden a la presión y las calles no se silencian. Hasta el momento, Trump ha autorizado el despliegue de 4.000 miembros de la Guardia Nacional de California, más 700 efectivos de la marina, pero estos solamente tienen órdenes de proteger a funcionarios y edificios federales.

El despliegue total de los casi 5.000 soldados tendrá un costo de 134 millones de dólares que cubrirán transporte, alimentación, alojamiento y otros gastos hasta un máximo de 60 días, según cifras compartidas por el Pentágono.

En la mañana, el presidente republicano afirmó que, de ser necesario, invocará la Ley de Insurrección, que le otorga la facultad de desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil y poder así disolver militarmente las protestas desatadas en la capital californiana. Dice que los disturbios de Los Ángeles buscan "prolongar la invasión extranjera" de EEUU y que, si hace falta, seguirán mandando efectivos para "liberar" la zona.

El gobierno de California, Gavin Newsom, respondió este martes a los actos del presidente, con una solicitud de emergencia ante un tribunal para solicitar una orden que impida al Pentágono ampliar la misión del personal federalizado de la Guardia Nacional de California y la Infantería de Marina; no obstante, esta fue rechazada por el juez de distrito Charles R. Breyer.

El juez programó una audiencia para el jueves en la que se prevé que California y el gobierno federal presenten sus argumentos sobre si se debe permitir o no el uso de las tropas en estas tareas.

Newsom, acusó esta noche a Trump de "inflamar" la situación en Los Ángeles con el envío de miles de militares, lo que forzó nuevas protestas y actos vandálicos que han llevado a la ciudad a imponer hoy un toque de queda nocturno. Según dijo Newsom, en una intervención televisada, la decisión de Trump de enviar a la Guardia Nacional y los Marines a Los Ángeles, pese a que las autoridades locales consideraron que las protestas estaban bajo control, "inflamó una situación potencialmente explosiva" y derivó en nuevos actos violentos. "(Trump) redobló la apuesta con su peligroso despliegue de la Guardia Nacional, avivando aún más las llamas. Y el presidente, lo hizo a propósito", afirmó Newsom.

"Las protestas se reanudaron. Por la noche, varias docenas de infractores de la ley se volvieron violentos y destructivos. Vandalizaron propiedades", añadió el gobernador, que dijo que 220 personas han sido ya arrestadas, mientras que se están analizando más casos para que los responsables de estos actos "sean procesados con todo el peso de la ley".

El político demócrata quiso ser claro: "si incitas a la violencia o destruyes nuestras comunidades, tendrás que rendir cuentas. Ese tipo de comportamiento delictivo no se tolerará. Punto".

Newsom también volvió a criticar duramente la política migratoria de Trump, que tachó de "deportaciones masivas, que apuntan indiscriminadamente a las familias inmigrantes trabajadoras" y acusó al mandatario republicano de "traumatizar" a las comunidades en lugares como Los Ángeles, en vez de protegerlas, como él asegura hace.

El gobernador instó a los ciudadanos a ejercer su derecho a protestar "pacíficamente", para no favorecer la estrategia del magnate neoyorquino. "Trump y sus leales se nutren de la división porque les permite tomar más poder y ejercer aún más control. Y, por cierto, Trump no se opone a la anarquía ni a la violencia, siempre y cuando le sirvan. ¿Qué más pruebas necesitamos que el 6 de enero?", añadió Newsom, en referencia violento al asalto al Capitolio acometido en 2021 por acólitos del republicano, que fueron incitados por el hoy presidente.

El líder californiano concluyó al afirmar que lo decidido por Trump no solo compete a Los Ángeles: "Cuando Donald Trump buscó la autoridad absoluta para comandar la Guardia Nacional, hizo que esa orden se aplicara a todos los estados de esta nación. Se trata de todos nosotros", enfatizó.

"California puede ser la primera, pero claramente no terminará aquí. Otros estados son los siguientes. La democracia es la siguiente. La democracia está bajo ataque", concluyó Newsom, que aprovechó para denunciar la inactividad del Congreso en Washington.