Los estudios alertan de que se hunde en el mar la ciudad más grande del mundo con más de 40 millones de habitantes

El mapa demográfico del planeta está cambiando a gran velocidad y, según recuerda el diario finlandés Ilta Sanomat, ese cambio tiene un protagonista claro: la ciudad. En apenas unas décadas, lo que antes era la excepción se ha convertido en norma. La ONU prevé que en 2025 más de la mitad de la población mundial residirá en áreas urbanas, y que quienes vivan en ciudades de más de 50.000 habitantes representarán aproximadamente el 45 % de la población global. Para poner la cifra en contexto: en 1950 ese porcentaje era solo del 20 %.

Uno de los indicadores más llamativos es la explosión de las grandes metrópolis. En 1975 existían únicamente ocho ciudades con más de diez millones de habitantes. Hoy esa lista ha crecido hasta 33 megaciudades, reflejo del avance imparable del fenómeno urbano.

En esa clasificación, Yakarta encabeza el ranking. La capital indonesia es actualmente la metrópoli más poblada del mundo, con 42 millones de habitantes. Pero, como apunta Ilta Sanomat, ese liderazgo demográfico viene acompañado de numerosos desafíos. El más grave, según el Jakarta Globe, es que la ciudad literalmente se hunde. Las zonas costeras ya están por debajo del nivel del mar, protegidas únicamente por un enorme dique que evita la entrada del agua.

Los estudios citados por el medio finlandés indican que Yakarta desciende entre 10 y 30 centímetros cada año, un fenómeno provocado por la extracción masiva de aguas subterráneas para el uso doméstico, industrial y comercial. A ello se suman otros factores como el oleaje elevado, los fuertes vientos y las mareas, que complican aún más la situación.

La gestión de urbes tan extensas es ya, por sí sola, un desafío titánico. En las grandes ciudades de rápido crecimiento suelen aparecer problemas recurrentes: infraestructuras saturadas, crisis sanitarias, aumento de la contaminación, exclusión social y una vulnerabilidad creciente frente al cambio climático. Todo ello coloca a gobiernos y autoridades urbanas ante decisiones cada vez más complejas.

Tras Yakarta, la segunda ciudad más poblada del planeta es Dacca, capital de Bangladesh, con casi 37 millones de habitantes. Ambas han desplazado a Tokio, que tradicionalmente ocupaba la primera posición y ahora figura en tercer lugar con 33,4 millones. Dentro del top ten solo hay una representante fuera de Asia: El Cairo, capital de Egipto, con 25,6 millones.

A pesar del protagonismo de estas megaciudades, los expertos recuerdan que la mayoría de la población mundial sigue viviendo en ciudades medianas y pequeñas, especialmente en África y Asia. Sin embargo, el ritmo de urbanización es vertiginoso en países como India, Nigeria, Pakistán, la República Democrática del Congo, Egipto, Bangladesh y Etiopía, que concentrarán gran parte del crecimiento urbano del siglo XXI.