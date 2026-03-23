Los jueces absuelven de las acusaciones de conducta sexual inapropiada al fiscal de la CPI que pedía cuentas a Israel

El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Ahmad Khan, en la Cumbre de Damas y Caballeros celebrada el 12 de septiembre de 2024 en Kiev (Ucrania).

El diario digital Middle East Eye ha desvelado que Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (PI), ha sido absuelto de toda culpa por un panel de jueces designados para revisar las conclusiones de una investigación de las Naciones Unidas sobre las acusaciones de supuesta conducta sexual inapropiada en su contra.

El informe, de carácter altamente confidencial, elaborado por el panel de tres jueces, fue presentado al órgano ejecutivo de supervisión de la CPI, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes (ASP), el 9 de marzo. La mayoría de los 125 Estados miembros de la Corte no lo han visto aún, detalla el medio.

Desde diciembre, los jueces, designados por la ASP, han estado examinando un informe externo de investigación realizado por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas (OIOS) sobre las acusaciones contra Khan, que se han desarrollado en paralelo con los esfuerzos de su oficina para llevar a cabo una investigación por crímenes de guerra contra funcionarios israelíes por la guerra en Gaza.

Medios como The Wall Street Journal desvelaron que, justo antes de ser apartado para investigar estas denuncias, preparaba órdenes de arresto contra los ministros israelíes de Finanzas, Bezalel Smotrich, y de Seguridad, Itamar Ben Gvir. Dos de los más radicales del gabinete de corte ultranacionalista y religioso.

La función del panel, dice MEE, ha sido proporcionar asesoramiento jurídico independiente a la oficina, basándose en los hechos presentados en el informe de la OIOS, sobre si Khan, quien ha negado enérgicamente todas las acusaciones, ha cometido una falta grave, una falta menos grave o ninguna falta en absoluto.

La conclusión unánime de los jueces es que las conclusiones del informe "no demuestran ninguna mala conducta ni incumplimiento del deber", según dos fuentes diplomáticas que leyeron el informe y otras dos fuentes diplomáticas informadas al respecto. Según las fuentes citadas por este medio, el informe del panel concluye: "El panel opina por unanimidad que las conclusiones fácticas de la OIOS no demuestran mala conducta ni incumplimiento del deber en el marco pertinente".

Las explicaciones del panel representan un avance significativo en la investigación por conducta sexual inapropiada, que ha dejado al tribunal en un estado de incertidumbre sin precedentes desde que Khan solicitó una licencia voluntaria el año pasado, en medio de la incertidumbre sobre su futuro y las filtraciones a los medios de comunicación sobre las acusaciones que enfrentaba.

Tomando esto como referencia, los jueces han dictaminado que la investigación de la ONU no estableció que la conducta de Khan constituyera una falta grave o un incumplimiento de sus deberes.

El informe critica la metodología de la investigación de la ONU, afirmando que no logró resolver las inconsistencias entre las declaraciones de Khan y la presunta víctima.

La evaluación del panel se limitó a un análisis estrictamente jurídico de la investigación de la ONU sobre Khan. Los jueces no interrogaron a los testigos, añade The Guardian.

¿Y ahora?

Ahora se espera que el órgano rector de la Corte Penal Internacional se reúna este lunes para evaluar el dictamen sobre el fiscal jefe.

Se entiende que el dictamen de los jueces ha provocado desacuerdo entre un grupo de Estados miembros de la CPI responsables de supervisar el tribunal con sede en los Países Bajos, sobre si aceptar o no el análisis jurídico.

Los abogados de Khan argumentarán que el dictamen del panel equivale a una exoneración, alegando que se trata de una "determinación jurídica contundente y meticulosamente fundamentada". Sin embargo, el proceso está lejos de haber concluido y aún podría ser despedido.

El destino de Khan dependerá de cómo los diplomáticos del grupo de estados interpreten las pruebas contradictorias y de si consideran que las conclusiones del informe de la ONU justifican una acción disciplinaria por sí mismas. Dicha acción podría incluir una votación sobre la destitución de Khan.

Según ha podido saber el diario británico, Päivi Kaukoranta, presidenta de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, que supervisa el tribunal, distribuyó una nota a los miembros este fin de semana para aclarar que "el proceso disciplinario ante la Mesa [un subgrupo de la Asamblea] está en curso y sigue siendo confidencial".

La nota añadía: "No se ha tomado ninguna decisión y no debe darse importancia a las recientes especulaciones de los medios de comunicación. Actualmente, la oficina está examinando el informe [de la ONU] y el informe del panel ad hoc, en cumplimiento de su responsabilidad como órgano competente para la toma de decisiones".