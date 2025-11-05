Los ministros de Netanyahu comparan al nuevo alcalde de Nueva York con los yihadistas del 11S 

Mamdani en una imagen de archivo tomada en su fiesta de seguimiento de la noche electoral en el Brooklyn Paramount Theater el 4 de noviembre de 2025 en el distrito de Brooklyn en la ciudad de Nueva York.

La victoria del primer alcalde de Nueva York, la mayor ciudad del país, no solo ha supuesto un duro revés para Donald Trump (quien lo acusa de "comunista"— así como para el partido republicano— sino que ha provocado una oleada de críticas por parte de sus contrarios, quienes no han tardado en vincularle (sin pruebas) con el terrorismo e incluso con los yihadistas del 11-S.

No es la primera vez que ocurren estos ataques (que podrían calificarse de racistas). Ya desde antes de su elección en las urnas, medios como la agencia de noticias Jewish News Syndicate (JNS), e incluso figuras políticas como el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, alertaban de su supuesta relación con un atentado terrorista ocurrido en 1993.

"Me han informado de manera fidedigna que los demócratas se oponen a cualquier tipo de violencia política, así que espero que condenen unánimemente a Zohran Mamdani por hacer campaña con un cómplice no acusado en un complot terrorista que mató a seis neoyorquinos", afirmó por aquel entonces el vicepresidente y mano derecha de Donald Trump, en referencia a una imagen que se tomaron Mamdani y el imán Siraj Wahhaj, uno de los líderes musulmanes más reconocidos del país.

"Aquí no hay nada que ver, solo el candidato demócrata socialista antisemita a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, respaldada por Kathy Hochul, haciendo campaña y sonriendo con un cómplice no acusado del atentado con bomba contra el World Trade Center de 1993", denunció por su parte la Coalición Judía Republicana, que también cargó contra el que ya es alcalde electo de NY (quien por cierto es el regidor más joven desde el siglo XIX).

Ahora, tras la victoria de Mamdani, este tipo de ataques han vuelto a ver la luz de nuevo. Un ejemplo han sido las declaraciones de algunos ministros del gabinete de Benjamin Netanyahu, quienes han comparado al político de Nueva York con los yihadistas del 11-S. De hecho, Israel ha sido uno de los primeros países que se ha mostrado públicamente en contra de este nombramiento.

Uno de ellos ha sido el ultra Ben-Gvir, quien ha criticado "el triunfo del antisemitismo sobre el sentido común". También se ha mostrado contrario a la figura del demócrata el Ministro de la Diáspora Amijai Chikli, quien lo ha calificado de "el último de los matones que apoyan a los violadores y asesinos de Hamás", así como acusado de tener "posturas similares" a los autores de los ataques a las Torres Gemelas en 2001.

"Este es un punto de inflexión crucial para Nueva York. La decisión que ha tomado socava los cimientos mismos del lugar que brindó libertad y oportunidades de éxito a multitudes de refugiados judíos desde finales del siglo XIX", ha agregado Chikli (quien por cierto participó en un acto de Santiago Abascal en Madrid). A pesar de las críticas, cabe destacar que al menos un tercio de los judíos de Nueva York han votado por Mamdani.