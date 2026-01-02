Quién es Kyrylo Budanov, la apuesta de Zelenski para dirigir la Oficina Presidencial tras el cese del influyente Andriy Yermak

Volodimir Zelenski ya ha elegido a su nueva 'mano derecha'. Se trata de Kyrylo Budanov, hasta ahora jefe de la Inteligencia militar de Ucrania, que pasará a ser el nuevo responsable de la Oficina del Presidente. Budanov releva en el cargo a Andriy Yermak, rodeado por las sombras de la corrupción por un reciente escándalo energético.

El nueve jefe de la Oficina Presidencial ha sido una figura clave del 'aparato' ucraniano en el último lustro, ya bajo el mandato de Volodimir Zelenski, aunque con un perfil mediático inferior al de Yermak. No en vano, Kyrylo Budanov fue elegido como responsable de Inteligencia de Defensa en agosto de 2020, casi dos años antes del comienzo de la invasión rusa.

Nacido en 1986 en Kiev, Kyrylo Budanov fue ascendiendo rangos en la carrera militar hasta ser nombrado mayor general en 2022, ya en el contexto de la guerra. En los siguientes meses ejercería un papel preponderante en las negociaciones con Rusia para el intercambio de prisioneros.

Su nombre no dejó de sonar tiempo después hasta situarse a las puertas del Ministerio de Defensa, ascenso que no llegó a producirse. Sí tuvo lugar el 'señalamiento' por parte de Moscú, que le introdujo en su particular 'lista negra', acusándole de ser el inductor de la voladura del puente de Crimea.

Este viernes, Zelenski ha anunciado su futuro nombramiento, destacando la "experiencia especial" de Budanov en seguridad, diplomacia y el campo de la Defensa, asuntos sobre los que ha querido adelantar que se enfocará especialmente el nuevo jefe de la Oficina Presidencial.

"Ucrania necesita una mayor atención a la seguridad, al desarrollo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Ucrania, así como a la vía diplomática de las negociaciones", ha expuesto Zelenski en su anuncio, donde ha dejado claro que la Oficina del Presidente "se encargará principalmente del cumplimiento de estas tareas".

Apenas conocido el relevo de Andriy Yermak, Budanov ya ha recibido el primer encargo, la fijación de nuevas estrategias de seguridad y desarrollo del Estado ucraniano, un reto aún en ciernes.

Para quien será la nueva mano derecha de Zelenski el cargo es "un honor y una responsabilidad en un momento histórico para Ucrania". "Continúo mi servicio a Ucrania. Considero el cargo de jefe de la oficina del presidente como una gran responsabilidad con el país", ha destacado en Telegram.

"Debemos seguir haciendo nuestra parte: derrotar al enemigo, defender a Ucrania y trabajar por una paz justa. ¡Sigamos luchando juntos por un futuro libre y seguro para Ucrania!", ha expresado Budanov.

Budanov releva en el cargo a Andriy Yermak, quien fuera asesor clave de Zelenski y parte fundamental del equipo negociador de Ucrania desde el comienzo de la guerra. Yermak dimitió tras quedar ligado a un escándalo de corrupción, la Operación Midas, que salpicó al Gobierno por los presuntos sobornos en la empresa estatal de energía nuclear Energoatom.