Los ucranianos apoyaban seguir la lucha contra Rusia hasta que una encuesta revela un cambio de paradigma

Un civil toma una foto de las banderas ucranianas dedicadas a quienes perdieron la vida durante la guerra, en una imagen de archivo.

Ucrania quiere que termine la guerra cuanto antes. El apoyo de los propios ciudadanos para continuar la lucha se ha desplomado en las últimas semanas, y de acuerdo a una encuesta de la firma estadounidense Gallup, la mayoría desea que las hostilidades cesen a través de negociaciones.

Según publica el medio británico Newsweek, se trata de un cambio en la tendencia respecto a 2022, cuando la mayoría de los ucranianos favorecía luchar hasta la victoria. Además, el sondeo también desvela que el apoyo al presidente Zelenski se ha desplomado, con siete puntos porcentuales menos en 2024. Por ello, se han dado nuevos "cambios significativos en cómo se sienten los ucranianos sobre la guerra con Rusia".

De acuerdo a la información difundida, Gallup ha encuestado a los ucranianos desde el inicio de la ofensiva. El último sondeo se llevó a cabo entre el 1 y el 14 de julio de 2025 a 1.000 personas, y mantiene un margen de error de entre 3,6 y 4,3 puntos porcentuales. De este modo, se descubre que el 69% de los ucranianos quiere que termine la guerra lo antes posible.

Este desplome del apoyo bélico "se observó en todos los grupos de edad, regiones y grupos demográficos", aunque la mayoría duda que los combates terminen pronto. Tal y como se recaba en la publicación, el 68% cree "muy poco probable" que las hostilidades ceses antes de que termine el año. En cuanto al índice de aprobación del presidente Zelenski, se coloca en un 67%, ligeramente más bajo que el 84% que reunía al comienzo de la guerra.

Este viernes, el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, se reunirán en Alaska para abordar los próximos pasos hacia la paz, entre ellos el reparto del territorio conquistado. En declaraciones recogidas por el digital, el analista geopolítico ucraniano, Viktor Kovalenko, asegura que "nadie puede estar seguro de que Washington reconocería formalmente a Crimea, Dombás y Luhansk como parte de Rusia".