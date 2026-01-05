Machado se pone a disposición de Trump pese a su rechazo, agradece su "firmeza" y evita cualquier choque con él

María Corina Machado, en su reaparición momentánea en Venezuela un día antes de la autoproclamación de Maduro en 2025

María Corina Machado se pone a disposición de Donald Trump para el futuro de Venezuela. La líder de la oposición al régimen de Maduro y reciente Premio Nobel de la Paz ha evitado el choque con el líder de EEUU en su primer mensaje oficial desde que Trump rechazara su nombre como presidenta para la transición en Venezuela tras la captura de Maduro.

En su lugar, como prinicpal figura del movimiento antichavista, el magnate de la Casa Blanca optó por la número dos del Gobierno, Delcy Rodríguez, que ahora pilotará el proceso bajo la anunciada "vigilancia" de EEUU y el propio Trump.

La activista y líder del movimiento antichavista ha publicado un mensaje en sus redes sociales donde agradece, en nombre de los venezolanos, la "firmeza y la determinación en el cumplimiento de la ley" a la Administración Trump. Y acto seguido promete que Venezuela "será el principal aliado" de EEUU en lo relacionado con "seguridad, energía, democracia y derechos humanos".

"La libertad está cerca"

En su mensaje, donde no hay lugar a la crítica, Machado celebra la salida "del bravo pueblo de Venezuela" a las calles de 30 países y 130 ciudades "para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela".

Si bien admite que aún quedan pasos por dar, considera que "la libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra", como afirma la líder del movimiento opositor, que no pudo ser candidata en las elecciones de 2023 por estar inhabilitada por el régimen de Maduro.

La desconfianza de Trump con Machado

Horas antes, Donald Trump rechazaba a María Corina Machado como presidenta de Venezuela alegando creer que "sería muy difícil para ella ser la líder". "No cuenta con el apoyo ni con el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto necesario para ser líder", remataba en declaraciones a los periodistas, sobre las que no ha querido entrar ahora la Premio Nobel de la Paz.

No es menor la cuestión del Noble de la Paz, un premio que escamó al presidente estadounidense, quién ansiaba el galardón entregado en ausencia a Machado, que no pudo llegar a tiempo para la ceremonia, aunque sí consiguió escapar de la clandestinidad por unas horas, en su camino a Noruega.

A la espera de la protocolaria juramentación, Delcy Rodríguez ha 'respondido' al mandato de Trump prometiendo trabajar "conjuntamente en una agenda de cooperación" con EEUU desde que Maduro fuera capturado el sábado 3 de enero.