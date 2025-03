Macron llama a blindar Europa ante la amenaza rusa y las dudas sobre EEUU: "El futuro de Europa no se decide en Washington ni en Moscú"

Bloomberg via Getty Images

Una Europa autosuficiente, también en Defensa. Ese es el deseo y el llamamiento hechos por Emmanuel Macron, que en un mensaje a la nación ha advertido de que "el futuro de Europa no se decide ni en Washington ni en Moscú".

Lo ha hecho en un discurso orientado a remarcar su compromiso con Ucrania "y por una paz duradera y justa" frente al expansionismo de Putin. "Quién puede creer que la Rusia de hoy se detendrá en Ucrania", se ha preguntado mostrando una infografía del potencial refuerzo de tropas y armamento por parte de Moscú.

Macron se ha mostrado tajante en la necesidad de "blindar" Europa, no sólo ante la amenaza rusa, sino también ante las políticas rupturistas de Donald Trump. Al respecto, no ha dudado en afirmar que "quiero creer que EEUU seguirá a nuestro lado, pero tenemos que estar listos por si esto no es así".

"Tenemos que ser capaces de defendernos mejor en Europa, equiparnos más pase lo que pase", ha añadido, enfatizando esa expresión, que ha enlazado con las intenciones de abandonar la OTAN mostradas por Trump y su equipo.

Al respecto, siempre bajo la premisa de que sea cual sea el futuro escenario, "tenemos que hacer más y saber defendernos mejor", no sin añadir que hará "todo" por "convencerle y disuadirle" de que esta decisión "nos dañaría a todos".

Macron, el líder de 'facto' de la UE

El mensaje, anunciado por el propio Macron como una respuesta a la "gran incertidumbre" del mundo ante sus "mayores desafíos", llega en plenas tensiones multilaterales con Ucrania. En las últimas semanas, el acercamiento entre EEUU y Rusia y los enfrentamientos con Ucrania, llevados al extremo en plena Casa Blanca el pasado viernes, hicieron a Macron dar un paso al frente como 'portavoz' de la Unión Europea

No en vano, él fue el primer líder comunitario en ser recibido por el magnate republicano. Ante Trump y también en la Casa Blanca, el presidente francés defendió el esfuerzo hecho de forma desinteresada en la defensa de Ucrania, refutando públicamente el argumento trumpista de que Europa exigía una 'contraprestación' de Kiev.

Pero Macron también ha ejercido de peso pesado de la UE ante el portazo sufrido por Zelenski tras la histórica disputa con Trump y el vicepresidente J.D. Vance durante la recepción en el Despacho Oval. Tanto Francia como Reino Unido han encabezado el bloque europeo para reafirmar, en una cumbre de urgencia, el apoyo a la causa Ucrania ante la "injustificable" invasión rusa y en aras de garantizar una "paz justa" y "duradera".

Sobre ello ha querido señalar este miércoles sus esfuerzos junto a los "líderes británico y alemán" y las recientes cumbres de urgencia, unas tareas que continuarán, ha dejado caer. De hecho, ya se especula sobre una potencial vuelta de Macron y Starmer a la Casa Blanca, pero acompañados de Zelenski en un intento de acercar posturas de un modo definitivo con Donald Trump.