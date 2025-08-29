Macron y Merz pedirán a Trump que imponga sanciones si Putin no se sienta con Zelenski a negociar

París y Francia vuelven a presionar al Kremlin. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, van a pedir este fin de semana a Donald Trump que imponga sanciones a Rusia si Vladímir Putin no acepta sentarse a negociar con Volodímir Zelenski, como se había comprometido ante el presidente estadounidense.

Macron ha subrayado este viernes, en una conferencia de prensa conjunta con Merz, al término del Consejo de Ministros franco-alemán en Tolón (sureste de Francia), que si Putin no cumple de aquí al lunes ese compromiso de un encuentro con el presidente ucraniano, querrá decir que "una vez más" habrá engañado a Trump. "Eso no puede quedar sin respuesta", ha subrayado antes de añadir que tanto él como Merz van a hablar este fin de semana con el presidente estadounidense.

Si se constata la semana próxima que el mandatario ruso no se aviene a negociar con Zelenski, París y Berlín pedirán "sanciones primarias y secundarias" para obligar al dirigente ruso a sentarse a negociar un acuerdo de paz.

Asimismo, el canciller alemán recordó que, después de la cumbre Trump-Putin en Alaska, debía celebrarse un encuentro entre el presidente ruso y el ucraniano en dos semanas, pero el primero ha puesto en evidencia que no está dispuesto a hacerlo al reclamar ahora condiciones "inaceptables". "No me sorprende (comentó Merz) porque forma parte de la estrategia del presidente ruso". "No me hago ilusiones", ha puntualizado Merz, que indica que "tal vez esta guerra va a durar todavía meses" pero también que "no se va a abandonar a Ucrania", que no está sola, y que el apoyo que se le presta es también de su "propio interés".

En la misma línea, Macron ha indicado que la semana próxima los aliados de Ucrania debatirán cómo proceder y precisó que él está en favor de hablar con Estados Unidos para que "haya presión para que Putin se reúna con Zelenski". Además, ha informado que "en los próximos días" habrá una nueva reunión de líderes de la llamada Coalición de Voluntarios, que reúne a 30 países aliados de Ucrania, en su inmensa mayoría europeos, para asentar el trabajo que han hecho los jefes de Estado Mayor.

Por último, ha informado que se han "finalizado las contribuciones" de esos 30 miembros para las garantías de seguridad a Ucrania, y repitió que la primera de esas garantías es "un ejército ucraniano robusto" al que hay que formar y armar. De este modo, se ha referido como garantías de seguridad a las "fuerzas de reaseguro" de países de la coalición que estarían en suelo ucraniano en caso de acuerdo de paz y a las de apoyo que estarían en otros países vecinos.

Unas y otras fuerzas servirían para evitar que hubiera en el futuro nuevos ataques de Rusia contra Ucrania. Entre las conclusiones del Consejo de Ministros franco-alemán, hay un compromiso de ambos países para reforzar la defensa aérea de Ucrania y para trabajar en el reforzamiento de la industria militar ucraniana

Macron replica los reproches de Moscú

Macron ha explicado este viernes por qué utilizó los términos de "ogro y depredador" para referirse a Putin después de que el Kremlin le echara en cara unos calificativos que considera una grosería "irracional e indecente". "Cuando se dice que hay un ogro a las puertas de Europa, yo creo que eso califica lo que los georgianos, ucranianos y otras muchas naciones sienten profundamente. Es decir, hablan de un hombre que ha decidido de ir hacia una deriva autoritaria, autocrática y llevar a cabo un imperialismo revisionista", ha aseverado Macron.

Por su parte, Putin ha tildado este viernes de "insultos vulgares contra Rusia y su pueblo" los calificativos empleado por Macron para referirse a Putin y los consideró "irracionales e indecentes"