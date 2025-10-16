Maduro replica a Trump y a su CIA: "¿Hasta cuándo golpes de Estado? América Latina los repudia"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una manifestación para conmemorar el Día de la Resistencia Indígena, el 12 de octubre de 2025, en Caracas.

La publicación del New York Times revelando que Estados Unidos ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela ha sacudido la noche. Washington no lo niega y hasta elude la pregunta de si pretenden derrocar al régimen de Nicolás Maduro, así que el presidente venezolano ha salido al paso con un tremendo enfado. Ha afirmado que América Latina "repudia" a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por su sigla en inglés) y denuncia que busca una asonada.

"No a los golpes de Estado dados por la CIA (...). ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia", manifestó Maduro en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El mandatario se pronunció así después de que el periódico neoyorquino revelara que la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, autorizó realizar operaciones letales en su país, así como en el Caribe, en un incremento de sus acciones contra el Gobierno venezolano con el objetivo de "sacarle del poder".

Más tarde, su gabinete emitió un comunicado formal explicando que ve con "extrema alarma" el uso de la CIA como "una amenaza" contra Venezuela, un conjunto de acciones que, dijo, forman parte de "maniobras" que buscan "legitimar una operación" de "cambio de régimen" en el país. "Observamos con extrema alarma el uso de la CIA, así como los despliegues militares anunciados en el Caribe, que configuran una política de agresión, amenaza y hostigamiento contra Venezuela", expresó el Ejecutivo de Maduro en un comunicado.

Por tanto, Venezuela anticipó que su misión permanente ante la ONU elevará una denuncia, este jueves, ante el Consejo de Seguridad y el secretario general de este organismo, António Guterres, con el fin de exigir una "rendición de cuentas" al Gobierno de Estados Unidos y la "adopción de medidas urgentes que impidan una escalada militar en el Caribe". "La comunidad internacional debe comprender que la impunidad ante estos actos tendrá consecuencias políticas peligrosas que deben ser detenidas de inmediato", advirtió.

También el presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó de que el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz promoverá que se "establezcan responsabilidades de carácter penal" contra EEUU por sus "amenazas y agresiones", como parte de un conjunto de propuestas en defensa del país. Rodríguez explicó que esta petición se hará ante la Fiscalía de Venezuela y ante instancias judiciales internacionales y forma parte de una serie de acciones del Consejo, instalado en septiembre pasado ante el despliegue militar norteamericano.

También, este consejo organizará en el país un congreso internacional de juristas y académicos por el "derecho a la paz", con la participación de expertos internacionales que "expongan la violación al derecho internacional y a los derechos elementales del ser humano que está siendo utilizada -dijo el jefe del Parlamento- por el imperio grosero del norte en contra toda la población de Venezuela".

De acuerdo con el diario, que cita como fuentes a funcionarios estadounidenses, la CIA podría tomar acciones encubiertas contra Maduro o su Ejecutivo, ya sea unilateralmente o en conjunto, como parte de una operación militar más amplia. No obstante, se desconoce aún si la agencia está ya planeando alguna acción o si están concebidas como un plan de contingencia.

El líder chavista llamó a llevar "la verdad de Venezuela" a "todos los sectores sociales, culturales, políticos, económicos de la sociedad estadounidense para decirle no a la guerra en el Caribe, no a la guerra en Suramérica", en un contexto en el que denuncia como "amenaza" el despliegue militar ordenado por Trump cerca de aguas venezolanas.

EEUU ha atacado diversas embarcaciones -que Washington asegura transportaban drogas- en aguas internacionales cerca de Venezuela, operativos que han costado la vida a aproximadamente una treintena de personas. El país norteamericano tiene en este momento 10.000 soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, así como un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. En total, cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ofrece una cena a empresarios en el Salón Este de la Casa Blanca, el 15 de octubre de 2025. Jonathan Ernst / Reuters

Trump se pone a bromear

Pese a que la filtración del NYT ha inflamado toda América Latina, despertando viejos fantasmas intercencionistas, Trump se permite bromear con sus planes. El presidente, esta madrugada, ha bromeado sobre esas acciones militares durante un recuento de los logros de su Administración. "De hecho, ya nadie quiere ir a pescar. Nadie quiere hacer nada cerca del agua", dijo Trump durante una cena con aliados y donantes en la Casa Blanca, en referencia a los ataques en Caribe a naves de supuestos narcos.

El mandatario agregó que "puede que tengan un hermoso barco y más les vale deshacerse de él porque están muy nerviosos", al bromear sobre el control que dice el Comando Sur ha logrado sobre el área y al asegurar que el tráfico de drogas por el océano ha mermado considerablemente.

Los comentarios del mandatario causaron risas de los empresarios y ejecutivos que asistieron a la Casa Blanca para celebrar la construcción de un salón de baile de doscientos millones de dólares a base de donaciones.