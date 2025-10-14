Trump informa que seis personas han muerto en un nuevo ataque a una presunta narcolancha venezolana

Captura de video tomado de la red social Truth Social de la cuenta @realDonaldTrump que muestra una embarcación en llamas tras ser atacada en el mar Caribe, el 15 de septiembre de 2025.

Estados Unidos vuelve a atacar una presunta narcolancha venezolana en aguas internacionales. Donald Trump ha informado este martes que el Ejército de su país realizó otro "ataque cinético letal" contra un barco en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela. Asimismo, ha confirmado la muerte de "seis narcoterroristas".

"Bajo mis Autoridades Permanentes como Comandante en Jefe, esta mañana, el Secretario de Guerra, ordenó un ataque cinético letal contra una embarcación afiliada a una Organización Terrorista Designada (DTO) que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos, frente a la costa de Venezuela", asegura el presidente en su red social, Truth Social.

En ella, asegura que los servicios de Inteligencia, han confirmado que la embarcación "estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y estaba transitando por una ruta conocida por traficantes". "El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales, y seis narcoterroristas masculinos a bordo del barco murieron en el ataque. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida", ha ultimado.

Tal y como se puede ver en el post, el mensaje de Trump está acompañado por un vídeo donde puede verse cómo una pequeña embarcación es impactada por un proyectil en una explosión que la envuelve en llamas.

Este ataque se une a al menos cinco operativos que Estados Unidos ha realizado desde septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra cerca de República Dominicana. El pasado 5 de octubre, el propio Trump confirmó el hundimiento de una embarcación que se desplazaba por el Caribe y volvió a sugerir que su país podría pronto trasladar sus operaciones antinarcóticos del mar a la tierra.

Dos días antes, el Pentágono había anunciado otro ataque militar en el Caribe contra embarcaciones que supuestamente transportaban droga. El despliegue militar de Estados Unidos en aguas caribeñas bajo el argumento de combatir el narcotráfico ha sido criticado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que lo considera una amenaza de un posible ataque contra Venezuela.

Trump y varios altos funcionarios de su Administración acusan a Maduro de ser el líder de una red de narcotráfico, algo que Caracas niega.