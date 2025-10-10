María Corina Machado acepta el Nobel de la Paz y se lo dedica a todos los venezolanos: "Es del pueblo de Venezuela"

La flamante ganadora del Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, ha aceptado en la tarde de este viernes el galardón con gran "profunda gratitud y honor" y ha destacado que recoge el premio "en nombre del pueblo de Venezuela".

En el comunicado publicado a media tarde, la opositora al régimen chavista de Venezuela destacó que han sido todos los venezolanos los que han luchado "por su libertad con admirable coraje, dignidad, inteligencia y amor".

"A cada venezolano: este premio es tuyo. Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y un recordatorio de lo que aún falta. Ahora avanzamos con aún más fuerza, confianza y fe inquebrantable, porque vamos de la mano de Dios hasta el final", expresó la exdiputada en un comunicado.

También señaló que el pueblo de Venezuela entendió que "no puede haber Paz sin Libertad" y agradeció a "los pueblos de las Américas y el mundo y a sus valientes líderes que nos respaldan", y concluyó asegurando que "la libertad, la democracia y la prosperidad son los pilares que nos unen".

Mención a Trump

Por otro lado, Machado también ha querido tener un gesto con el presidente de EEUU, Donald Trump, que en las últimas horas antes de la entrega del galardón parecía tener claro que sería uno de los favoritos -si no el más-.

Con una declaración amistosa, Machado ha destacado en su cuenta de X que tanto Venezuela como EEUU están "en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. ¡Venezuela será libre!".