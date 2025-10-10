La Casa Blanca, descontenta con el 'no Nobel' de Trump: "Han priorizado la política antes que la paz"

La protagonista del día a nivel mundial tiene nombre y apellidos: María Corina Machado, y no Donald Trump, como la Casa Blanca deseaba. El Nobel de la Paz entregado a la opositora venezolana ha coincidido con el día en el que Hamás e Israel han confirmado que se inicia la tregua gracias al acuerdo de paz que Trump propuso hace unos días.

Este hecho hizo pensar en los últimos días -y horas- al inquilino de la Casa Blanca, que el galardón le tendría que ser entregado a él mismo por la labor, pero... el Comité de Noruega tenía otros planes. Esto lo han lamentado desde Washington, desde donde el gabinete presidencial de los EEUU ha criticado la decisión de no entregarle el distintivo al líder republicano.

"El Comité de Noruega ha demostrado que ha situado la política antes que la paz" han señalado desde la Casa Blanca a través de un comunicado elaborado por Steven Cheung, director de comunicaciones de la residencia del presidente Trump. Asimismo, han señalado que el magnate estadounidense ha demostrado tener "el corazón de un humanitario".

En este sentido, y tras varios meses tratando de que la campaña surtiera efecto en las votaciones para el Nobel de la Paz, desde la administración Trump han elevado al presidente a la altura de poco menos que un semidios. "Nunca existirá otra persona como él, que es capaz de mover montañas por pura voluntad", señalaban en el comunicado.

En cualquier caso han apuntado que no recibir el galardón no significa nada para Trump, que "continuará negociando acuerdos de paz, terminando guerras y salvando vidas". En lo que respecta a la campaña de la Casa Blanca para que fuera Trump el galardonado e igualarlo así a Barack Obama -quien lo recibió durante su primer mandato-, el comité noruego ha destacado que es algo a lo que se enfrentan cada año. A "todo tipo de campañas y de atención mediática" a la que permanecen ajenos, han destacado.

"Este comité se sienta en una sala llena de retratos de todos los laureados, una sala que está llena de valentía y de integridad. Basamos nuestra decisión sólo en el trabajo y la voluntad de Alfred Nobel", ha explicado el presidente del comité, Jorgen Watne Frydnes, en rueda de prensa en Oslo, tras la entrega del galardón a Machado.